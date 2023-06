¿Seguirá Hugo Rodallega en Santa Fe? El delantero confesó sus planes

Independiente Santa Fe terminó su temporada en este primer semestre y luego de la eliminación de Copa Sudamericana al perder contra Goiás, las directivas y el cuerpo técnico encabezado por Hubert Bodhert, empezarán a analizar la reestructuración de la plantilla de cara a la próxima Liga BetPlay 2023-II.

Uno de los temas sobre la mesa es Hugo Rodallega, quien fue una de las figuras de Santa Fe en este primer semestre y pese a que le costó el inicio, finalmente, logró ser una de las piezas clave en el ataque del equipo cardenal.



Pese a que Rodallega tiene aún contrato hasta diciembre de 2023, desde Santa Fe ya piensan en una posible renovación del experimentado delantero, información que dio el periodista Diego Rueda en Caracol Radio. Sin embargo, aún no hay negociaciones para su continuidad en 2024.



En diálogo con el programa Vbar de Caracol Radio, Rodallega explicó sus planes a futuro después de que termine contrato con Santa Fe y el delantero dejó claro que siempre está abierto a lo que proponga el presidente Eduardo Méndez, dejando como primera opción continuar en el club.



“En principio es hasta diciembre. La verdad estoy tranquilo porque estoy disfrutando el paso en Santa Fe. Traté de contagiar a mis compañeros para clasificar a los ocho, Sudamericana. Me sumo a que fue un fracaso porque con la nómina que teníamos aspirábamos a avanzar, pero no se pudo.



Además, Rodallega agregó; “no tengo nada qué pensar. Primero porque no me he sentado con Eduardo Méndez para hablar de una extensión de contrato. Si esa es la intensión, él vendrá a sentarse conmigo y tengo total disposición porque estoy contento en Santa Fe y lo que quiero es retribuirle el cariño de la gente con una final o título”, referenció.



De esta manera, Santa Fe seguiría contando con los servicios de Hugo Rodallega y el delantero espera seguir vinculado a la institución bogotana una vez termine el contrato en diciembre. Sin embargo, habrá que esperar si llegan a algún acuerdo formal.



En la temporada que terminó Rodallega anotó 6 goles en Liga BetPlay en un total de 18 partidos, mientras que en Sudamericana logró tres en seis encuentros.