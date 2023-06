América quería a Chunga pero fichó otro arquero: vea posibles fichajes

En una reciente entrevista, Tulio Gómez -máximo accionista del América- aseguró que además de un arquero también buscarían en el mercado un defensor central, un volante y otro delantero. El mediocampista ya llegó y se trata de Jader Quiñones, quien estaba jugando en Emirates Club de Emiratos Árabes. También ficharon al centrodelantero Víctor Ibarbo, quien tuvo su última experiencia en Japón.



Ahora bien, aunque se había ficho que la vinculación del arquero Jorge Soto se había enredado por un cambio de condiciones en Jaguares, Tulio aseguró este viernes que el fichaje ya está listo y que el nuevo guardameta escarlata llegará este fin de semana a Cali. Es decir, según las cuentas del directivo, en América falta el central.

En charla con Zona Libre de Humo, Tulio Gómez contó cuál fue el arquero que quisieron vincular y la razón por la que no llegó. "Yo quería a (José Luis) Chunga. (Mauricio) Romero hablo con el empresario, pero a veces los empresarios se tiran los negocios. Jorge Soto ya está confirmado y llega este fin de semana".



El directivo aclaró que "si ya estaba contratado Soto, ya no había porqué hablar con Chunga. No podemos tener tres arqueros, lo demás son especulaciones. Romero había charlado con Chunga e hicieron un acuerdo verbal y yo había cuadrado con Soto. Algún día tendremos a Chunga, es un gran profesional".



Lo cierto es que en medio de ese "tira y afloje" entre directivos, que si uno interfirió en el negocio del otro, ahora aparecieron en el radar de los 'Diablos Rojos' nuevos nombres. Uno de ellos es el de Edward López, extremo/delantero del Deportivo Pasto. Se dice que el jugador sería un pedido expreso del nuevo técnico, Lucas González.