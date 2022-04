Arde la fecha 17 de Liga BetPlay: resultados y clasificación EN VIVO

La Liga BetPlay I-2022 entra en la recta final del ‘todos contra todos’ y la fecha 17 será crucial para varios equipos, que buscan seguir con opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Siga EN VIVO los partidos de la jornada 17, los resultados y la tabla de posiciones.

Resultados de la fecha 17

Bucaramanga 2-3 Medellín

Nacional 0-0 Once Caldas

Unión Magdalena 1-1 Junior



Envigado vs. Pereira

Cali vs. Águilas Doradas

Jaguares vs. América

Millonarios vs. Santa Fe

Alianza Petrolera vs. Tolima

Cortuluá vs. Equidad

Pasto vs. Patriotas



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2022

1- Atlético Nacional | 34 puntos y +12 | 17 PJ

2- Deportes Tolima | 32 puntos y +12 | 16 PJ

3- Millonarios | 32 puntos y +9 | 16 PJ

4- Medellín | 30 puntos y +8 | 17 PJ

5- Junior | 27 puntos y +5 | 17 PJ

6- Once Caldas | 25 puntos y +3 | 17 PJ

7- Envigado FC | 24 puntos y +3 | 16 PJ

8- Bucaramanga | 24 puntos y -3 | 17 PJ

9- Alianza Petrolera | 23 puntos y +2 | 16 PJ

10- La Equidad | 22 puntos y +2 | 16 PJ

11- Santa Fe | 22 puntos y 0 | 16 PJ

12- Jaguares de Córdoba | 20 puntos y -4 | 16 PJ

13- Deportivo Pereira | 19 puntos y -3 | 16 PJ

14- América de Cali | 19 puntos y -3 | 16 PJ

15- Deportivo Pasto | 18 puntos y -4 | 16 PJ

16- Águilas Doradas | 18 puntos y -10 | 16 PJ

17- Cortuluá | 17 puntos y -4 | 16 PJ

18- Patriotas Boyacá | 16 puntos y -6 | 16 PJ

19- Deportivo Cali | 14 puntos y -7 | 16 PJ

20- Unión Magdalena | 11 puntos y -12 | 17 PJ