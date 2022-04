Fiesta aguada: Atlético Nacional empató 0-0 con Once Caldas

Atlético Nacional empató 0-0 con Once Caldas, por la fecha 17 en la Liga I-2022. Los verdolagas no lograron descifrar al conjunto manizaleño, quienes lograron un resultado positivo pensando en la clasificación al grupo de los ocho. No hubo dicha completa en la celebración adelantada por los 75 años de historia.



A diferencia del partido de Copa Colombia, Once Caldas adelantó sus líneas e incomodaba el juego de Nacional. Los verdolagas se aproximaban al arco de Gerardo Ortiz al minuto 3 con un remate desde fuera del área de Dorlan Pabón, que el paraguayo controló sin problemas.



Rápidamente Once Caldas se acercó, exigiendo a Kevin Mier un remate de Juan David Rodríguez de media distancia. El juego iba subiendo en intensidad y ritmo. Al minuto 18, a través de Jefferson Duque, Nacional volvía a generar peligro sobre el arco caldense.



Nacional seguía atacando, mientras que Once Caldas se replegaba de buena manera. El juego carecía de emociones, salvo un par de remates de la visita y dos intentos de chalaca, uno de Jefferson Duque y otro de Giovanni Moreno. El juego se fue al descanso con un empate en el marcador y un choque de fuerzas, Nacional para generar y Caldas para replegarse.



En la etapa complementaria, Nacional salió con un mayor ímpetu por la victoria. Al minuto 2, Cristian Castro Devenish con un potente remate de media distancia, mandó la pelota muy cerca del arco visitante.



Al minuto 18, Nacional realizó dos cambios en el mediocampo, sacó a Andrés Andrade y Giovanni Moreno, para el ingreso de Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera. Sobre el minuto 22, una jugada colectiva de Nacional no logró ser concretada por Dorlan Pabón.



Once Caldas reaccionó y al minuto 32 a través de un contraataque, Ménder García exigió a Kevin Mier con un potente remate cruzado que el golero logró atajar de gran manera.



La fuerte lluvia tomó protagonismo en el estadio, mientras que Nacional sometía a su rival, aunque le costaba ser preciso a la hora de finalizar las jugadas. La visita aguantaba como podía, el empate parcial le servía en sus aspiraciones para lograr la clasificación en el grupo de los ocho.



Al final, Nacional lo intentó, pero no logró pasar del 0-0 con un Caldas que mejoró en defensa respecto al partido de Copa y trabajó para sacar el punto del Atanasio.



En la próxima fecha, Atlético Nacional enfrenta a Independiente Medellín en el clásico antioqueño. Mientras que Once Caldas recibe en Manizales al Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8