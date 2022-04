Medellín venció al Bucaramanga y se acercó a la clasificación

Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-3 al Atlético Bucaramanga, en la fecha 17 de la Liga I-2022. Con goles de Víctor Moreno, Luciano Pons y Andrés Cadavid desde el punto penal, le dieron la segunda victoria como visitante al conjunto rojo que quedó con 30 puntos, afianzado en el grupo de los ocho.



El conjunto local arrancó de gran manera el partido. Al minuto de juego, Michel Acosta aprovechó un centro de Dayro Moreno y con golpe de cabeza, la pelota pasó cerca del arco contrario. Al 14, Cristhian Subero falló un remate con pierna derecha que pasó desviado.



Medellín reaccionó a través de Vladimir Hernández, quien remató la pelota fuera del área y la rechazó el equipo leopardo. Sobre el minuto 19, Luciano Pons remató con pierna izquierda, desde el centro del área que pasó muy cerca del palo derecho.



Al minuto 21, Atlético Bucaramanga abrió el marcador a través de Dayro Moreno, quien aprovechó un pase de Sherman Cárdenas y en el centro del área, el ex Nacional remató con pierna izquierda al centro de la portería.



Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, pero Bucaramanga cortaba el juego y lo consiguieron, al minuto 32 a través de Víctor Moreno con un potente remate de pierna derecha por fuera del área a la escuadra derecha. El zaguero recibió un pase de Vladimir Hernández luego de un tiro de esquina.



Al minuto 38, Dayro Moreno volvió a pasar al frente en el marcador para Bucaramanga, el tolimense remató con pierna derecha dejando sin reacción al arquero Luis Erney Vásquez.



Sobre el minuto 40, Sherman Cárdenas tuvo el tercero, pero su remate de pierna izquierda pasó cerca del arco rival. El santandereano no aprovechó un pase de Dayro Moreno. El primer tiempo terminó con un dominio en el local y la pasividad en los dirigidos por Julio Comesaña.



En la etapa complementaria, Dayro Moreno a través de un lanzamiento desde el punto penal, tuvo el tercer gol, pero falló en el cobro, atajando la pelota Luis Erney Vásquez por bajo a la izquierda. El local seguía atacando a su rival, pero no encontraba la manera de estirar la ventaja.



Fue al minuto 14 en la que Medellín empató el partido a través de Luciano Pons, quien aprovechó un pase de Adrián Arregui para rematar de media distancia, mandando la pelota por el lado derecho de la portería de Camilo Chaverra.



Tras el empate, Medellín se atrevió más, pero Bucaramanga también buscaba ponerse al frente en el marcador. El juego de ida y vuelta fue la constante en un partido muy entretenido. La visita mejoró en su juego, aunque retrocedía con dificultades.



Al minuto 45, una mano de Jefferson Gómez dentro del área, derivó en penal para Independiente Medellín, quienes pasaron al frente en el marcador a través de Andrés Cadavid. El capitán rojo remató con pierna izquierda al centro del arco.



Triunfo poderoso que los afianzó en la tabla de posiciones, mientras que Bucaramanga quedó con menor margen de error a tres fechas de terminar la fase todos contra todos.



En la próxima fecha, Atlético Bucaramanga visita en Bogotá a La Equidad, mientras que Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional en el clásico antioqueño.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8