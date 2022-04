Incertidumbre por su futuro: Asensio, y un cambio inesperado de agente

Marco Asensio ha sido foco de comentarios en Madrid por sus buenas presentaciones en el conjunto blanco, pero también por sus dudas con respecto a su futuro. En el mercado de fichajes de verano, ya vinculan al ibérico con el AC Milan de Italia. Sin embargo, ya hubo un primer cambio en su carrera.

Por medio de un mensaje cariñoso en sus redes personales, Marco Asensio se despidió de su ex representante, Horacio Gaggioli. Una ruptura de mutuo acuerdo, y ahora, su nuevo agente será el portugués Jorge Mendes, de infinitos jugadores como James Rodríguez o Cristiano Ronaldo, por mencionar solo dos casos.

Sentidas palabras por parte del internacional español que tendrá que definir próximamente su futuro por el interés de varios clubes, pese a que todavía tiene contrato hasta el 2023 con la ‘Casa Blanca’. El cambio de agente puede pasar por las ofertas que ha recibido Marco Asensio que le pueden poner afuera del Real Madrid, aunque Carlo Ancelotti haya mencionado que se le ha tratado también convencer de que se quede en la capital española.

El siguiente fue el mensaje que escribió Marco Asensio en su cuenta oficial de Twitter: ‘has sido una parte fundamental para que pueda conseguir mi sueño y nunca me olvidaré de todo lo que has hecho por mí. Agradezco tu comprensión y apoyo en este nuevo paso que he dado ahora. Eres parte de mi familia y eso no va a cambiar. Muchísimas gracias por acompañarme en este camino, my friend’.

Así las cosas, Marco Asensio cambió de agencia, uniéndose a Gestifute, comandada por el portugués, Jorge Mendes. Con el luso como representante de Asensio, el ibérico buscará prolongar su estancia en el Real Madrid, equipo en el que quiere continuar.