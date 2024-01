¿Lo quieren? Hinchas de Millonarios opinaron sobre David Ospina

Durante este miércoles, los aficionados de Millonarios se enteraron a través de varios medios de la posibilidad de que Álvaro Montero, objetivo de Estudiantes de La Plata, sea reemplazado por David Ospina en caso de que salga del cuadro bogotano.



Las últimas informaciones señalan que Estudiantes envió una tercera oferta por Montero por tres millones de dólares y el arquero estaría presionando para que se cierre el negocio.



Ante esto, Millonarios se mueve para contratar a un arquero de garantías y allí surgió el nombre de David Ospina quien recientemente estuvo en el radar de Atlético Nacional.

El guardameta que ha estado en la Selección Colombia milita actualmente en Al Nassr, club que de acuerdo a lo informado por El Tiempo, no estaría interesado en desprenderse del guardameta por el momento.



No obstante, ante la posibilidad de que Ospina fiche por el cuadro albiazul, los hinchas opinaron sobre su posible llegada y los comentarios fueron más negativos que positivos.



Algunos comentarios fueron: ‘Prefiero que vuelva Héctor Burguez del retiro a atajar’, ‘Sobre todo Ospina va a querer venir, por favor’, ‘En una de estas también llega Víctor Aristizábal como coordinador de fuerzas básicas, el Chicho Serna como veedor. Sacan a Gamero y llevan a Alexis García y como preparados de arqueros, Higuita’ ‘Eso no va a pasar nunca en la vida’, Dios nos está abandonando, poca vida me quedará donde esto pase’, ‘No y mil veces no’,