¿Sorprenderá Millonarios? El arquero que reemplazaría a Álvaro Montero

Millonarios arrancó con pie derecho en la Liga Betplay 2024-I luego de vencer por goleada a Independiente Medellín el pasado sábado en el estadio El Campín. Ahora, el cuadro de Alberto Gamero se centra en la final de vuelta de Superliga que juega este miércoles ante Junior.



Pues bien, en medio de este presente deportivo, hay preocupación en la afición ya que hay un fuerte interés por parte de Estudiantes de La Plata en el arquero Álvaro Montero.



Los argentinos han hecho dos ofertas, las cuales fueron rápidamente rechazadas por el cuadro colombiano y preparan una nueva propuesta por tres millones de dólares.

La oferta no convencería a los albiazules, pero el jugador está presionando para que acepte la oferta ya que Montero busca un nuevo reto en su carrera deportiva.



Ante esta situación, Millonarios tiene como prioridad mantener al arquero, pero a su vez ya le buscan reemplazo y allí se daría uno de los grandes bombazos en el fútbol colombiano.



Y es que de acuerdo a El Tiempo, Millonarios preguntó por el futuro de David Ospina para ver si hay posibilidad de traerlo al FPC.



No obstante, de acuerdo al diario, Al Nassr no le daría salida al colombiano y hay serias posibilidades de que se haya descartado al guardameta que militó en Atlético Nacional cuando estuvo en Colombia.