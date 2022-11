Hernán Darío Gómez avisó en Bucaramanga: un gran reto se acerca

Atlético Bucaramanga es uno de los equipos que arrancará el 2023 con un nuevo timonel tras confirmar la salida de Armando Osma y el adiós del interinato, Jorge Ramoa de las filas bumanguesas El argentino no tuvo malos registros, condicionado por no sellar la clasificación en la última jornada ante el Deportivo Pereira y sufrió esos efectos. Se esperaba que tomara el club en posesión tras la confianza dada, pero se decantaron por Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez para hacerse cargo del banquillo.

Esta será la cuarta aventura de Hernán Darío Gómez en Colombia dirigiendo a Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín y ahora será el turno del Atlético Bucaramanga. En su presentación con el cuadro leopardo, no dudó en demostrar su felicidad de este nuevo reto que le aparece en su vida y que quiere que sea exitoso para el futuro. Sin embargo, hizo un anuncio, tal vez con ironía o realidad que le mete más presión a su nueva aventura en la dirección técnica.



Durante la rueda de prensa de su presentación, el ‘Bolillo’ mencionó el por qué elegir la oferta del Atlético Bucaramanga, “era de los que pensaba en no dirigir en Colombia porque tenía opciones de salir otra vez, no las tenía claras, pero en la forma en que me llamó el presidente es de mucha honra. ¿El reto? Si no me va bien aquí tengo que dejar el fútbol”, mencionó tajantemente.



Como si fuera poco, explicó que también tomó este reto por la historia que tiene el cuadro bumangués, “Bucaramanga no es una plaza chica, tiene un estadio bueno, tiene camiseta y una de las cosas que yo me guio es que tiene ídolos. Hay equipos en el FPC que son nuevos y no tienen ídolos. Por aquí han pasado jugadores importantes como Flórez, Suárez, Barrios y Ortiz”.



El ’Bolillo’ también reveló qué quiere hacer con los nombres que tiene dentro de la plantilla, además, mencionó que le gustaría que Juan Camilo Chaverra, Dayro Moreno y Sherman Cárdenas sean los pilares del club, “me gustaría que se quedaran. Son tres hombres que han sido importantes, todo depende de sus arreglos y ojalá lleguen a un acuerdo con la institución, pero es una situación muy difícil y que le toca al presidente hablar de este tema. Son tres futbolistas que han sido importantes, uno es un goleador, el otro es talento y el otro es un muy buen arquero”.



Finalmente, concluyó con un mensaje esperanzador para la afición del club leopardo, “hacer historia con Bucaramanga es lo que más sueña uno ahora que está acá. Tenemos que hacer muchas cosas, no está fácil, estamos como en un comienzo. Tenemos que armar un buen equipo, si no hay uno, ¿qué hago yo?”