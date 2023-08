‘Bolillo’ se igualó con hinchas de Junior: así reaccionó a insultos

El entorno de Junior en Barranquilla no es el mejor. Los resultados y el juego en cancha no animan para nada a los aficionados, quienes pese a estar acompañando al equipo, han mostrado su molestia.



Para Hernán Darío Gómez las cosas no son lo mejor. Resistido entre los hinchas y con la polémica encima de lo ocurrido con Juan Fernando Quintero, lo hacen poco apreciado con los aficionados.



Ahora, el ambiente y todo lo que rodea al equipo no el colaboran, pero se suman sus acciones hacia los mismos hinchas. Durante la llegada al estadio Metropolitano, antes del partido contra Pasto, el estratega fue increpado por un aficionado, quien empezó a gritarle “Bolillo, trajiste la maleta, por si pierdes, te vas enseguida. Tengo un tiquete para las 10 de la noche”.



Mientras el entrenador se bajaba del bus y escuchaba al hincha, ‘Bolillo’ procedió a hacerles ‘pistola’ mientras iba ingresando al escenario, delante de las cámaras que estaban allí. Detrás de él, llegó el 'Panzer' Carvajal, quien intentó calmar los ánimos pacíficamente.