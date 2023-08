'Bolillo' Gómez: 'Mi cabeza todavía no está expuesta, eso es cuento'

Unión Magdalena y Junior de Barranquilla empataron sin goles en el clásico de la costa que se disputo en Valledupar este sábado. Ambos equipos están en la parte baja de la tabla de clasificación de la Liga BetPlay con dos unidades.



Finalizado el encuentro, Hernán Darío Gómez hizo un balance de la igualdad y destacó el partido de sus atacantes. Por otro lado, indicó que su permanencia en el banco técnico del Junior no está en riesgo a pesar de la serie de partidos sin ganar.

Análisis del partido: “El Junior en primer tiempo sale a imponerse con el estilo que está tratando de adquirir y tener esa elaboración y sometiendo al rival y generando opciones. Por momentos se vio. En el segundo tiempo, el equipo se vuelve clásico, chocó mucho, guerreó con el equipo contrario, intensidad y poco juego y eso no le conviene a Junior. Se comprometió mucho a Enamorado, pero hay que acompañarlo, hay que buscar la forma de jugar con él. Nos faltó la claridad, tomar la decisión mejor. Nos falta para irnos en ventaja. Pero vimos un equipo que guerrea también. Estos clásicos son muy duros y fuertes y ahí perdimos nuestra fortaleza que es jugar”.



Falta de gol: “El equipo fue mas tranquilo en el primer tiempo y trabaja lo de la semana, cuando empieza el segundo tiempo y pasan los minutos, pierde seguridad y claridad en el juego y por eso se precipita al arco contrario y eso hay que trabajarlo. Desde que empezamos el torneo es primera vez que no nos hacen gol y eso nos da seguridad, pero si se pierden las opciones y no viene el gol, ya se precipitan y se pierden oportunidades muy claras”.



Ausencia de Cariaco: “Con la salida de Cariaco el equipo pierde juego, es muy claro porque es el que se asocia con todos. Cuando sale se vuelve mas directo y por eso entra Enamorado. Hay que atacar al ritmo de el porque hay que acompañarlo. Estaban Fuentes, Pablo, Vladimir y ellos notan donde se puede jugar mejor. No es que por el lado derecho no se juegue sino que hay que mirar por donde se encuentran los espacios. Con Enamorado se juega mas frontal y no tuvimos la pausa para descomponer la zona defensiva del Magdalena que también tuvo sus virtudes, es un equipo muy fuerte. Es normal un clásico cero a cero y el equipo chocó, ‘guerrió’ y eso también es importante”.



Hinchada en Valledupar: “Estamos muy agradecidos por el respeto, el aplauso y el trato desde la tribuna a los jugadores. No hubo malos tratos ni cantos malucos. Son hinchas que quieren al equipo en las buenas y en las malas. Agradecemos a la gente de Valledupar”.



Balance de la Liga: “De los cuatro partidos que hemos jugado no he visto un rival superior a Junior. Nos falta mas tranquilidad para meterla. Hay que trabajar, son 4 fechas no mas, mi cabeza todavía no está expuesta, eso es un cuento que a veces viene trabajado”.