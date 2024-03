‘Arriero’ Herrera se rindió a Dayro y reveló su próximo objetivo

Once Caldas tuvo una excelente noche este sábado en el estadio Atanasio Girardot. El Blanco Blanco le ganó 2-1 a Medellín, triunfo que se logró gracias al tanto de Dayro Moreno que también significó el superar el récord de máximo anotador del FPC.



Pues bien, finalizado el juego, Hernán Darío Herrera, técnico del Once, se rindió a Dayro y lo felicitó por la nueva marca y analizó el encuentro ante el DIM.



“Medellín tuvo unos buenos minutos, manejó el balón y el Once tuvo méritos para ganarlo. Yo no esperaba el inicio del Medellín, los primeros minutos fueron complicados, cambiaron la forma de jugar en este partido”, comentó de inicio en rueda de prensa.

“Ellos nos salieron arrollar, pero el equipo se paró bien y tras la expulsión el Once manejó la pelota y metimos al rival en su campo. En el segundo tiempo, le quiero dar el mérito al Medellín porque con diez nos metió en nuestro campo, pero nuestra defensa fue buena y que nos ha dado grandes resultados”, agregó sobre el juego.



Por su parte, Herrera indicó que los cambios fueron claves para ganar el juego: “Cuando nos dimos cuenta del esquema inicial del Medellín, saqué un volante de marca en el entretiempo y jugamos con tres ‘10’ que eran García, Beltrán y Arce. Mandé un jugador a la banda porque los íbamos a atacar por allí y se logró”.



Además, tuvo unas excelentes palabras para Dayro tras alcanzar los 225 goles en el FPC y reveló que ahora van por la marca de Víctor Aristizábal: “Hay que darle las felicitaciones a Dayro, es el goleador que tenemos en el futbol colombiano. Me ha dado alegrías inmensas y vamos por Aristizábal para que sepan, se puede conseguir”



Finalmente, el ‘Arriero’ se sintió agradecido por manejar a grandes delanteros en su carrera: “A Dayro lo manejé desde Nacional, es un goleador nato. He manejado a varios como Jefferson Duque, Rentería en Real Cartagena. He tenido suerte de estar con ellos. Dayro es un personaje especial, todo el mundo lo quiere hablen lo que hablen. Cuando va a la guerra va a la guerra. Las personas que han estado al lado sabemos la calidad de persona que es.