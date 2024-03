Once Caldas ganó al Medellín y Dayro Moreno superó récord del FPC

Independiente Medellín recibió al temible Once Caldas, quienes están teniendo buen repunte en Liga y con su goleador Dayro Moreno buscaban también una victoria en territorio antioqueño. Sin embargo, cuando el partido se pensaba que iba a quedar igualado a un gol, Dayro Moreno apareció sobre el final para romper el récord del FPC al marcar 225 anotaciones en el fútbol colombiano.

Todos los condimentos estaban dados para que Medellín y Once Caldas protagonizaran un choque de alto nivel. De hecho, el poderoso fue el que comenzó ganando gracias a una anotación de Jhon Palacios, quien puso el 1-0 sobre el minuto 13 e hizo soñar a su equipo con una importante victoria.



Pese a ello, Once Caldas no se escondió y atacó cada vez que pudo, aunque el Medellín fue el que intentó por el intermedio de Miguel Monsalve, Jimer Fory y Brayan León, quienes fueron los que remataron, pero no encontraron suerte.



Sin embargo, Medellín se complicó un poco luego de la expulsión de Anderson Plata, quien cometió una fuerte falta al patear a un rival cuando iba cayendo y eso provocó que el juez central lo sacara del partido.



Aunque tenían uno menos, el juego lo supo manejar el local y mantuvieron la ventaja por lo menos hasta el descanso.



Para el complemento se esperaba otra propuesta diferente para el Once Caldas y así fue, pues desde el minuto 48 el blanco blanco empató tras una genialidad del jugador Billy Arce, quien sacó un fuerte remate de media distancia que dejó sin opción a Éder Chaux, quien apenas acompañó el balón con la mirada.



Tras ese golazo, el Once Caldas empezó a tener más movilidad con el balón y busco de manera más constante el arco, en la que siempre la amenaza fue Dayro Moreno, quien buscaba aumentar su récord, pero no tuvo una clara para embocarla.



Por el lado del equipo de Alfredo Arias, perdieron un poco la posesión, pero aprovechaban por la vía del contragolpe, en la que intentaron hacer daño, pero no tuvieron una clara que les diera la victoria.



Aunque todo parecía que el juego iba a quedar igualado a un gol, en el minuto 91 llegó el anhelado gol de Dayro Moreno, quien sacó un zapatazo cerca del área para marcar 225 goles en Colombia y de paso le dio la victoria al Once Caldas 2-1.



Luego del histórico gol, Medellín se volcó al ataque, pero los minutos se consumieron y terminaron dándole la victoria al Once Caldas que llegó a 21 puntos y se ubica sexto, mientras que el poderoso es noveno con 15 unidades.