Dayro tras superar el récord: ‘Esto es fruto de 21 años de carrera’

Dayro Moreno ha hecho historia este sábado luego de dejar atrás la marca de los 224 goles que tenía junto a Sergio Galván Rey. El tolimense anotó el gol del triunfo de Once Caldas ante Medellín y esto también significó romper el récord y convertirse en el único goleador histórico del fútbol colombiano.



Pues bien, tras superar la increíble marca, Dayro dio sus primeras palabras y se mostró bastante emocionado y además reveló que sacará una canción sobre el récord.

“Salí de Chicoral con un sueño. Primero ser profesional, ser campeón con Once, jugar con mi país, ir a Europa y todo lo conseguí. Esto es fruto de 21 años de carrera futbolística. Agradezco a Dios y a mi familia por este momento, a la hinchada y a la directiva por traerme de nuevo”, comentó de inicio en diálogo con Win Sports.



“Hacer historia con esta camiseta del Once es increíble y se da en una plaza tan grande como es la de Medellín. Estoy muy emocionado y sin palabras”, agregó el experimentado atacante.



También tuvo palabras de agradecimiento para Carlos ‘Panelo’ Valencia quien lo descubrió en la Selección Tolima: “Le agradezco a Panelo por verme en la Selección Tolima. Hizo los contactos para llegar al Once. Mi salud para el profe y estoy agradecido con él en la vida. En esa época jugaba de carrilero porque Panelo me vio ahí, pero en Once me pusieron de delantero y hemos conseguido el récord.”



Por su parte, ante la pregunta de si el goleador se hace o se nace dijo: “Yo nací con un don. En Chicoral era goleador, en todos los torneos hacía goles y viví siempre con esa mentalidad y tengo el don de anotar”.



Finalmente, aseguró que celebrará el récord hasta el final de temporada y que lanzará una canción sobre el récord: “La celebración se hará en vacaciones, esperemos con el título y con este récord de máximo anotador. Haré una canción, estaba esperando el récord y la sacaré prontamente”