‘La Mosca’ Caicedo sigue crítico y el drama se trasladó a la Fiscalía

El estado de Henry ‘La Mosca’ Caicedo sigue siendo muy crítico. Después de sufrir un derrame cerebral el pasado sábado, el ex defensa central del Deportivo Cali y de la Selección Colombia, subcampeón de la Copa Libertadores de 1978, sigue luchando por su vida en una clínica del sur de la capital vallecaucana.



Margarita Caicedo, su hermana, quien ha convivido con él en los últimos años y lo ha acompañado en esta difícil situación, dialogó con FUTBOLRED sobre la actualidad del ex futbolista: “Henry está todavía en su estado crítico, le están haciendo bastantes exámenes, a la espera de que le hagan un procedimiento en el estómago para alimentarlo, esta mañana lo vio el médico, ha hecho unos movimientos de los ojos, una señal buena, pero hay que esperar los resultados de todos los exámenes”.

Agregó que “él está en una habitación, después de los exámenes nos dirán si amerita llevarlo a cuidados intensivos o no, está muy delicadito, pero primero Dios, por encima de Él no hay nadie”.



Doña Margarita aclaró que desde 2017 su familiar estaba alejado de cualquier adicción: “Henry hacía 4 años estaba limpio totalmente, hacía dos años estaba conmigo totalmente encerrado, salía a dar una vueltica por los alrededores del estadio y a comer un choladito, era lo único, pero siempre en compañía mía. Estaba totalmente sano, le comenté al médico y me dijo que el derrame y el infarto dan de un momento a otro”.



La señora Caicedo confesó que “tengo un problema con los hijos mayores de él porque los amigos me están dando para los buses y comer algo por ahí, y están diciendo que yo estoy pidiendo, cuando al contrario lo único que solicito es oración para que el Señor lo pare de esa cama”.



“Esta mañana incluso me ofrecieron unos pañales y le respondí a la muchacha que me los ofreció que le agradecía, pero mi EPS me otorga los pañales, por lo que le dije que se los cediera a una señora de Tuluá que sí los necesitaba y a nosotros nos regalara una oración”.



Pero, según ella, al estado clínico del ex jugador de 69 años se sumó otro inconveniente: “En la clínica tengo un problema, esta mañana uno de ellos entró a pegarme allá, le tocaba duro el pecho a mi hermano y le decía ‘parate, parate, te vas de aquí, yo te llevo’. Por eso solicité una restricción a la familia, pero me contestaron que no podían, ya que debían tener un documento de las autoridades y aquí estoy en la Fiscalía para solicitarlo”.



Acerca de la reacción de los hijos del ex futbolista, afirmó que “no sé porque están así, ellos han sido muy groseros siempre, no le ayudaban para nada, son cuatro hombres y tres mujeres, han sacado muchas cosas por las redes, pero la gente sabe cómo hemos sido con mi hermano. Cuando el viaje a Cuba, el que me ayudó fue el doctor Mario Alfonso Escobar, todo he sido yo, los médicos, todos me conocen a mí”.



En cuanto a si los hijos han estado anteriormente pendientes de Henry, doña Margarita agregó: “Ninguno, una vez fue uno a visitarlo y lo trató horrible, por eso le dije que no volviera para no afectar su tratamiento psiquiátrico y psicológico en la casa. Es una situación muy triste, le duele el alma a uno, toda la vida han sido alejados del papá. Tienen entre 30 y 38 años. Nosotros somos gente de bien, gente adulta, para que nos traten así, y a él para le golpearan duro el pecho, una persona que está delicada en la cama”.



Al igual que el médico del Cali, Gustavo Portela, también ha estado muy pendiente de este caso el traumatólogo Harold Losada, elegido el pasado sábado como nuevo directivo verdiblanco y jefe de Ortopedia de la Clínica Nuestra, quien, según doña Margarita, anima constantemente a Caicedo, como lo hizo esta mañana: “saludos te mandó Bilardo, levantate mejor stopper del mundo que nos vamos a jugar al Dorado, levantate que te estamos esperando’, él es un amor, muy pendiente de mi hermano”.



“Henry es beneficiario por parte de su pareja, en la EPS Salud Total. Si no fuera por el Deportivo Cali, que ha sido un gran apoyo, los médicos Portela y Losada, así como los medios, Henry todavía no estaría en habitación”.



Sobre los recuerdos de su hermano como jugador, confesó que “era enriquecedor para la familia, éramos felices, a mí casi no me gustaba ir, pero mis hermanas cada ocho días estaban allá. Mi papá, Jorge Caicedo Ramírez, era fanático del Deportivo Cali, era constructor y hacía sus ahorros cada mes para irse con ellos a la Copa Libertadores”.



Su voz se entrecorta para continuar con el relato: “Mi papá era fanático y amó al Deportivo Cali, cuando mi papá murió Henry estaba entrenando, en el sepelio de los jugadores le hicieron calle de honor. Pienso que a veces hay personas que no están preparadas para la gloria y tanta euforia, pongo como ejemplo a Pambelé, Maradona, Henry Caicedo”.



El médico Gustavo Portela también habló con ‘La Banda Deportiva’ sobre el caso: “Su situación clínica es delicada de verdad, ponernos a detallar qué situación de tipo neurológico y sistémico tiene no le veo sentido, lo único es que su situación clínica es bastante reservada, está en un lugar donde podemos tener manejo de la gran mayoría de la sintomatología, no muestra una evolución, estamos esperando y esperanzados en que pueda tener una respuesta”.



De igual forma, de la calidad de vida que le espera con este accidente vascular, el galeno agregó que “para colocarnos en contexto es un derrame cerebral, con bastante compromiso, importante si logramos estabilizarlo y sacarlo avante queda con unas situaciones clínicas de compromiso sensitivos, motores, que tendrían que ser manejados con fisioterapia en un periodo de tiempo importante, sin llegar yo clínicamente que vuelva a tener la situación de vitalidad y de normalidad de un ser humano”.



Para quienes deseen colaborarle a Henry, pueden comunicarse con doña Margarita al celular 3184383095.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces