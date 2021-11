Histórica final del fútbol suramericano se arruinaría por el covid-19

Historia de no creer entre los equipo más representativos del fútbol peruano...



El entrenador del Sporting Cristal, Roberto Mosquera, anticipó que no aceptará aplazar los partidos de la final de la liga peruana con Alianza Lima debido al brote de covid-19 que sufre el conjunto blanquiazul.

El técnico peruano apuntó en conferencia de prensa que los contagios dentro del vestuario de Alianza Lima se deben presuntamente a una vulneración de los protocolos de seguridad, y por lo tanto, es responsabilidad del club.



"Cristal es una institución seria que en todo momento ha respetado los acuerdos. Cuando sucede algo fortuito, nosotros somos muy deportivos y se puede pensar en evaluar. Este caso no es fortuito", sentenció Mosquera.



El preparador del conjunto celeste precisó que su homólogo de Alianza Lima, el argentino Carlos Bustos, ha pedido una investigación, lo que "quiere decir que él que está dentro está viendo algo que no está bien". "Mal haríamos nosotros en apoyar un cambio de la final", apostilló Mosquera, que busca su tercer título nacional consecutivo y el segundo con Cristal.



"Nosotros queremos jugar con el mejor Alianza. No nos alegramos cuando alguien tiene algún problema. Esperamos que lleguen bien. Estos días de entrenamiento son recuperables", agregó.



De momento son 13 los casos confirmados de covid-19 dentro del primer equipo de Alianza, entre ellos el colombiano Arley Rodríguez, lo que obligó a suspender desde el martes los entrenamientos.



El conjunto blanquiazul tiene previsto realizar unas pruebas de covid-19 este sábado con el objetivo de no encontrar más positivos y poder reanudar las prácticas con los jugadores disponibles. Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al campeón nacional de Perú en una final a doble partido que se disputará el 21 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.