Acaban de ser convocados y ¿dos cafeteros podrían bajarse de la lista?

Todo listo para el regreso de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022. La Selección Colombia, encabezada por Reinaldo Rueda, ya tiene su lista de 28 convocados para los duelos frente a Brasil y Paraguay.

Si bien se espera que los citados jueguen los próximos días con sus clubes y posterior viajen a la concentración cafetera, dos casos en particular generar preocupación en el cuerpo técnico.



Se trata de Diego Valoyes (extremo de Talleres) y Jhon Janer Lucumí (zaguero central del Genk), quienes, según algunas versiones de prensa, arrastran problemas físicos.



Justamente el periodista Julián Capera detalló en redes sociales que el cuerpo médico de la Selección está “muy atento” al estado de ambos futbolistas pues vienen de “terminar la semana con molestias físicas”.



Respecto al atacante cartagenero, su situación es toda una incógnita. Por un lado, tanto Capera como el medio argentino ‘La Voz’ coinciden en que el jugador no está en óptimas condiciones. Incluso desde el su del continente dudan de su titularidad este sábado cuando Talleres de Córdoba visite a Godoy Cruz.



“Medina se guardará hasta minutos antes del encuentro contra “el Tomba” la formación del equipo. Dos de esos futbolistas que estarían “entre algodones” serían Diego Valoyes y Michael Santos, según lo que trascendió de la práctica de ayer, pero es el extremo colombiano, convocado en las últimas horas a la selección de su país que jugará la doble fecha de noviembre de las eliminatorias frente a Brasil y Paraguay, quien de los dos requeriría más cuidados”, reseñó el medio.



En este orden de ideas, desde ‘La Voz’ aseguran que se trataría de una “leve fatiga muscular” debido a “es uno de los jugadores que más está sintiendo el esfuerzo físico por su imponente despliegue y los piques demoledores que exhibe en cada juego”.



Por otro lado, el ex-Equidad confirmó que diálogo con el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports que no sabe de dónde salió dicha información y expresó estar a la perfección.



“No tengo ni idea de porqué sacaron esa información. Estoy muy bien, he venido entrenando bien y no tengo ningún tipo de inconveniente”, dijo. Duda total.



Respecto a Lucumí, en declaraciones recogidas por el periodista Mauricio Luna, el diario ‘Sporx’ detalló que el colombiano está “entre algodones” y en dicho sentido se perdería el partido de este fin de semana frente al Brugge.



Al parecer, sus molestias, que apuntan a ser en los gemelos, se dieron luego del duelo válido por Europa League entre su equipo, el Genk, y West Ham. Pésima noticia para un jugador que tuvo plena confianza en la era Carlos Queiroz y que recién vuelve a ser tenido en cuenta.