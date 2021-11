'No creo que tenga equipo': así visualizan el duelo Brasil vs Colombia

El pasado 10 de octubre, la Selección Colombia le sacó un punto al único equipo al que ninguno consiguió arañarle antes un resultado en la Eliminatoria a Catar 2022. Brasil llegaba con nueve victorias en línea y la tricolor, en el Metropolitano, le plantó cara y sacó un 0-0. El próximo jueves en el Arena de Sao Paulo se volverán a ver las caras. ¿Esta vez será a otro precio?

Este jueves, en el programa ESPN Fútbol Show, se refirieron al nuevo reto de Reinaldo Rueda y sus 28 elegidos. El primero de ellos será el 11 de noviembre frente a Brasil, que ya está del otro lado y buscará mantenerse invicta en el clasificatorio. Colombia necesita seguir sumando para mantenerse en zona de clasificación.



Carlos Valdés no cree que Colombia salga a jugar de tú a tú en Sao Paulo y más bien cree que será prevenida. "Descarto que sea mano a mano, yo no creo que Colombia hoy tenga un equipo para quitarle la pelota a Brasil, jugarle en su propio campo y ponerle condiciones. Me parece que eso sería arriesgado, sobre todo porque es un equipo que más allá de los jugadores que tiene, viene con un proceso sólido, que se ha construido durante varios años, algo que no le pasa a la Selección Colombia".



Como desde ya se habla si Colombia empleará dos o tres volantes de primera línea, buscando detener el poderío ofensivo de los brasileños, con un bloque de seguridad en el que podrían aparecer hombres como Jefferson Lerma, Víctor Cantillo y Wilmar Barrios, Jorge Bermúdez mencionó que "ellos juegan a uno o dos toques y aceleran, van desde atrás construyendo. Llegan al tercio ofensivo y Paquetá, Neymar y Gabriel Jesús, los que estén ahí, y sáquela. Son muy técnicos y precisos. Alta velocidad y precisión".