No son títulos: Laporta reveló el verdadero objetivo del Barcelona

En medio del flojo momento a nivel deportivo por el que atraviesa el cuadro culé, Joan Laporta realizó unas declaraciones que no gustaron en el entorno blaugrana. Prefirió un galardón individual por encima del éxito grupal.

El presidente del FC Barcelona dijo este viernes, durante su visita al ayuntamiento de Marín (Pontevedra), que en el club trabajan para que “otro jugador” del equipo gane “el balón de oro” tras la salida del argentino Leo Messi y no quiso confirmar la llegada de Xavi Hernández al banquillo catalán.



“Talento y juventud tenemos, y en el equipo tenemos a un gallego como es Nico González que creo que marcará una época. En el club estamos trabajando para que otro jugador del Barça gane el balón de oro”, declaró el presidente azulgrana durante su discurso.



Apuntó que hay “muchos lazos” entre el Barça y Galicia, y recordó la figura del compositor José Antonio Lodeiro Piñeiroa, autor del primer himno del club catalán en 1910.



“Hablo en nombre de un club que tiene más de 120 años de historia, que no conoce de fronteras y que tiene la vocación de proyectarse al exterior. Nos encanta ver como personas se acercan al club para formar parte de la familia barcelonista”, afirmó.



“No es fácil ejercer el barcelonismo a cientos de kilómetros de distancia del Camp Nou, y es de admirar. Estamos en un momento de cierta dificultad por la pandemia, y el Barça en los momentos de siempre dificultad siempre está ahí”, añadió Laporta, a quien la alcaldesa de Marín, María Ramallo, entregó una figura de la Virgen del Carmen de Sargadelos.



Laporta, que anteriormente había visitado a la peña barcelonista de Marín, donde se dejó fotografiar por los aficionados culés, tenía previsto cerrar su jornada con una cena con los peñistas. Pese a la insistencia de los periodistas, el presidente no ha querido confirmar la llegada de Xavi Hernández.