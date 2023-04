¿Próximo capitán de Colombia? Mantilla hace el curso en Santa Fe

Kevin Mantilla es presente y futuro para el fútbol colombiano. Para Santa Fe, de hecho, es actualidad pura pues este martes, en el partido de Copa Sudamericana contra Gimnasia LP (2-1), se dio el lujo de ser capitán.

El equipo cardenal sorprendió con la apuesta, en pleno torneo internacional, con él y Ramírez Pisciotti, dos chicos de la cantera que asumieron con personalidad el rol de titulares.



Pero lo de Mantilla, quien ya ha es también líder de la Selección Colombia Sub-20, tiene el plus de haber sido capitán con hombres tan experimentados como Rodallega o Marrugo en la nómina, y además anotando el gol que abrió la senda de la victoria en Copa:



“Apostamos por él que es jugador de la casa y es recompensa a su esfuerzo, tiene que empezar a ser un líder”, explicó el técnico Harold Rivera sobre el rol del jugador de 19 años.



El DT no duda que ya hay un relevo en el equipo nacional de mayores: “Dios quiera llegue a la Selección Colombia de Mayores”, dijo Rivera.



"Ser capitán es un orgullo, feliz por la confianza que me da el profe... Hemos ido adquiriendo la ideología que quiere el profe, que todos respondamos con la mejor actitud", dijo el jugador, ya desde la concentración de la Sub-20 en Win Sports.



​"Para la posición en la que uno está va ganando carácter y jerarquía, se necesita para dar seguridad a los compañeros. En mi vida personal soy serio, organizado tranquilo y eso se ve en la cancha", comentó.