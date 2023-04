Insólita razón de eliminación de Santa Fe en Libertadores: ¡infieles!

Entonces era una razón sobrenatural. No un rival mejor o un error propio, sino el pecado de algún miembro de la plantilla lo que privó a Santa Fe de coronarse campeón de la Copa Libertadores en 2013. ¡Increíble!

El asunto se remonta a diez años atrás, cuando el equipo cardenal firmó una excepcional campaña en el torneo continental, en el que fue primero del grupo 6 y acabó invicto invicto y luego dejó en el camino nada menos que a Gremio de Brasil en octavos de final y a Real Garcilaso de Perú (Hoy Cusco FC) en cuartos.



Llegó entonces el cruce en semifinales con Olimpia de Paraguay (que sería campeón) y aquel inclemente equipo sucumbió: cayó 2-'0 en la ida y en la vuelta no pudo pasar del 1-0.



¿Qué pasó? Una década después, Carlos Valdés, miembro de aquel plantel, reveló que todo fue culpa de la infidelidad: “Era una persona que creía mucho en Dios (Sandra Merino, asesora espiritual del equipo) y antes del partido de ida nos dijo que ya Dios nos había prometido el título, pero teníamos que hacer un compromiso durante un mes de ser fieles y no sé qué”, empezó diciendo el zaguero en ESPN.



“Tenían que serle fieles a sus parejas. El que no tenía pareja debía conseguir una solo para ese mes y entonces le echaron vino a todo mundo ahí en las manos. Cuando se pierde ese primer partido dijo que había uno que no estaba haciendo las cosas bien“.



De inmediato sus compañeros preguntaron ¿quién fue? Y en medio de risas contó: “Expulsaron a uno y otro estuvo comprometido en los dos goles. Ya acá en Bogotá los acusaron de que no habían hecho las cosas bien (siendo infieles)”.



Solo por contexto, hay que decir que Gerardo Bedoya fue expulsado a los 45 minutos de la etapa inicial en Paraguay y que Marino García cometió errores en marca en los dos goles paraguayos.