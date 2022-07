Gio Moreno quiere, pero ¿hay que darle? Pros y contras de ir a Junior

Giovanni Moreno busca equipo. Lo hace de manera frontal, haciendo él mismo las llamadas, representándose, como hace años, sin necesidad de intermediarios. Las ganas de retirarse se las quitó el título que ganó con Atlético Nacional.

En distintas plataformas ha hablado de sus contactos con Atlético Junior y ha deslizado frases como "Ya le dije a Bacca que me guardara la 70. Ahí estoy hablando con él... todavía no se sabe", dijo Moreno. El diario El Heraldo explicó que una parte de la directiva lo ve con buenos ojos pero a otros más les parece que no es una necesidad.



"Roberto Char, que acompañó a Bacca en la presentación, expresó que la institución históricamente siempre trataba y se esmeraba por contratar los jugadores que pedían los técnicos y que si Juan Cruz Real quería contar con ‘Gio’ Moreno, probablemente se lo podrían traer", dijo el diario barranquillero.



Y ¿qué opina el DT? "Yo tengo que enfocarme en lo que tengo hoy, la verdad que me desayuno ahora, honestamente. Nadie me dijo nada de nada, así que pensaremos, no sé. Si viene la directiva y me lo plantea, veremos, pero, para mí lo más importante son los jugadores que tengo, estoy contento”, dijo.



Y sobre ese escenario, sabiendo que no es una petición del entrenador pero entendiendo que si no es Junior difícilmente podrá seguir en la Liga Betplay, ¿qué es lo mejor para Giovanni Moreno? Repasamos lo bueno y lo malo de su posible llegada al 'tiburón':



Lo bueno



Giovanni Moreno es un jugador con mucha, mucha cancha, inteligente para manejar la presión y aguantar los resultados e ideal para un grupo que en el pasado sufrió por eso, por no saber manejar sus ventajas hasta el final. Para un ataque con Carlos Bacca es un jugador útil porque no ocupa su posición en el área sino que sabe actuar por fuera, como mediapunta o como fórmula de gol con su espectacular media distancia.



Económicamente es una apuesta más que segura, una motivación clave para disparar la venta de abonos, que está empantanada durante el año a pesar de fichajes como Borja o el propio Bacca. No va a costar nada su transferencia porque llega gratis y hasta las comisiones son pocas porque se representa a sí mismo. Ese dinero que ingresaría fácilmente gracias a su nombre ayudaría a pagar sus honorarios, que son altos, más allá de que vengan por concepto de salario o de bonificaciones.



Lo malo



El primer punto es tener que integrar un hombre de afuera, que va a requerir adaptación al calor a sus 36 años de edad y que probablemente no sea una fórmula por más de 45 minutos, sabiendo que no aportará sacrificio en la marca pero sí mucha precisión en ataque. Es una apuesta complicada pero muy segura, tal como lo muestra la estrella 17 que ganó con Atlético Nacional.



El otro tema es su llegada a un grupo armada, con rodaje de la mano de Cruz real, quien deslizó su preocupación: "no es traer por traer, ya lo dije la otra vez, las nóminas más caras no son las mejores nóminas, tenemos que seguir con humildad, profundizando una idea, trabajando, como lo vienen haciendo los muchachos", dijo. Las estrellas siempre ayudan e impulsan a los jóvenes y al propio club en términos de mercadeo, pero implantarles el chip que ya tienen otros veintitantos jugadores no es sencillo. Ya hay que hacerlo con Bacca... no es tan ideal hacerlo con alguien más.



Y finalmente hay que ver cuál será su real aporte: en Nacional tomó más de dos meses su puesta a punto en el tema físico (en Barranquilla la adaptación al calor supera a muchos y nunca lo logran), los goles que hizo, aunque fueron definitivos, tampoco fueron tantos.. Además, se lesionó en el momento clave: solo jugó media hora en los 180 minutos de la final contra Tolima. Es un gasto muy importante en una nómina que ya paga a Uribe, a Bacca, a Viera y a varias figuras que están pro encima del promedio de salarios en el medio local. ¿Vale la pena? Falta muy poco para saberlo.