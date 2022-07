¿Más perfume a la Liga? Club que le abrió puertas a Gio Moreno sueña

Giovanni Moreno volvió a su país para jugar con su querido Atlético Nacional un torneo y luego retirarse del fútbol profesional. Pero el éxito lo eclipsó todo y ahora busca mercado.

El campeón con el equipo antioqueño, que decidió no renovarlo un semestre más, como él públicamente lo había pedido, se despidió con los taches arriba: "No sé si allá le deben a dar a cada uno un manual y saber qué se debe decir, porque es una empresa. No estaba jugando en el club más grande de Colombia, estaba jugando en una empresa”, dijo en charla con la barra Los del Sur.



Pero bueno, eso ya es historia y el presente pasa por decidir a dónde irá ahora, pues lo que tiene claro es que no está listo todavía para colgar los guayos.



Los rumores hablan de Atlético Junior, que ya lo contactó para conocer sus pretensiones, y el club que por estos días lo tiene entrenando a tope: Envigado, el club donde se formó y donde se disparó para la Liga y el fútbol internacional.

Siempre hemos estado juntos y estaremos hasta el final 🧡😍#Gio 🧡 la magia intacta



🍊#CanteraDeHéroes • https://t.co/8MfzmiQ5xl pic.twitter.com/JnzhhyjC3L — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) July 11, 2022

Esos destellos por supuesto que ilusionan a Envigado, cuyo gran argumento para pelear por quedarse con Moreno es sentimental. Todos saben que es un jugador por encima de muchos presupuestos en la Liga, pero no por eso dejan de ilusionarse.



“¿Quién puede decirle a Gio que no? Ojalá viniera y nos diera una mano y nos aportara amor. Sobre todo amor porque él se hizo aquí. Pero también la experiencia que lo caracteriza a él, la alegría y el liderazgo positivo que siempre ha tenido. Pero él es un perfume caro. Es un perfume árabe de cuatro millones y uno se echa una locioncita de 20 mil. Bueno, no sé, en la vida nada es imposible. Gio sería una gran posibilidad para nosotros”, dijo el técnico Alberto Suárez al diario El Colombiano.



¿Otro perfume para la Liga? Pocos pueden darse el lujo. El fútbol mexicano podría ser un destino un poco más realista para el aroma futbolístico que aún tiene Gio Moreno.