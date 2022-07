Gio Moreno dispara emoción -¿y abonos?- en Junior: enigmático mensaje

Cada vez falta menos para el cierre de inscripciones en la Liga II 2022. Cada vez se aceleran más las conversaciones, se afanan los agentes, se desesperan los jugadores. Faltan solo dos días.

Todos, aunque no lo reconozcan, buscan reforzar sus nóminas y, lo que no es un detalle menor, darles a los hinchas una razón para animarse a comprar los abonos. El primer semestre no fue, para muchos, el deseado.



Así es como se anunció, por ejemplo, el regreso de Carlos Bacca al Atlético Junior. Un hombre necesario tras la salida de Miguel Borja, pero también un fichaje celebrado por la afición.



Pero ahí no terminarían los fichajes, al parecer. Otro nombre en la carpeta sería el de Giovanni Moreno, quien es agente libre y acaba de salir, como campeón, de Atlético Nacional.



El tema está sobre la mesa hace varios días y el propio jugador ha sugerido que es así, en una transmisión en Twitch que disparó la ilusión n Barranquilla.



"Ya le dije a Bacca que me guardara la 70. Ahí estoy hablando con él... todavía no se sabe", dijo Moreno. Eso sí aclaró: "todavía no se sabe". Así habló el atacante:

ENTONCES GIO LE ESCRIBIÓ A BACCA PARA QUE LE DEJE LA 70#AlexTraeAGio @AlejandroChar pic.twitter.com/9Fi5rh1ZSj — O Burrinho (@Elburrointel) July 13, 2022

Las conversaciones han ido bien pero los números son muy, muy elevados... y los abonos, aún insuficientes. Falta poco para saber si el equipo tiburón romperá de nuevo el mercado.