¿No le pagaban? Revelan millonario ingreso de Gio Moreno en Nacional

Giovanni Moreno sigue siendo centro de polémica en el fútbol colombiano, todo por cuenta de sus revelaciones sobre su paso por Atlético Nacional.

"Cuando yo llego a Nacional, no le cobre un peso. Yo no tenía salario, más bien un formulario. Cuando ganábamos un premio, la retención me la cobraban en el premio porque no tenía salario. Ganaba menos premios que los demás porque tenían su contrato”, dijo en un live con la barra Los del Sur.



"Yo no era un gasto para Nacional, y yo solo tenía un premio de bonificación si éramos campeones. Y por eso te digo que no creían porque lo firmaron, como no va a tener salario y no será campeón. Yo venía con esa convicción de que éramos campeones”, añadió.



Entonces, uno de los jugadores que más presencia de público aseguró para el campeón, ¿no tenía sueldo? ¿Si Nacional no derrota a Tolima en la final, se habría quedado todo el semestre sin dinero? Es verdad que él no tiene dificultades económicas pero la revelación causó mucha polémica.



Lo cierto es que fue campeón y que, según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez, eso le aseguró un ingreso millonario: facturó una suma entre 150.000 y 200.000 dólares





Al cambio del dólar oficial estamos hablando de una cantidad entre 650 y 880 millones de pesos, lo que equivaldría a un ingreso superior a los 100 millones por mes. Claramente eso se facturó por el título, lo que significa que fue una apuesta ganadora para el jugador que se hizo posible por su aporte.



Para Vélez, sin embargo, esa presencia de veteranos no siempre es tan favorable: "le dieron brillo al fútbol colombiano, pero hay que armar un perfil serio, tenemos un fútbol pobre y lento, no podemos traer gente que termine empobreciendo las monedas que quedan en los equipos, deben aportar el fútbol físico que hoy se exige", dijo en su canal de Youtube.