Bedoya: 'sí acepté venir, es porque me gusta Independiente Santa Fe'

La primera prueba de Gerardo Bedoya en su vuelta al banco técnico de Independiente Santa Fe fue todo un éxito. El plantel le respondió y ganó 5-0 a Atlético Huila en El Campín el pasado sábado y dependerá de sí mismo para llegar al cuadrangular de la Liga BetPlay. Enfrentará a Once Caldas en la última fecha.



Tras el triunfo, el entrenador interino habló en entrevista con el VBar de Caracol Radio acerca de la forma como llegó al equipo, el mensaje que quiere transmitir al plantel, el uso del doble nueve y ,por último, su deseo de permanecer en el cargo para el siguiente campeonato.

Para hablar de la dupla de Morelo y Rodallega en el frente de ataque, recordó a la Selección Argentina dirigida por Marcelo Bielsa, quién optó por no usar a dos de los mejores delanteros del momento.



“Cómo es posible que no jueguen un par de goleadores juntos. Siempre fui enfermo de una Selección Argentina, me tocó hasta enfrentarla, y estuve siempre en desacuerdo con Bielsa. Nunca puso al goleador de la liga italiana que era Batistuta porque jugaba Crespo. Cómo es posible que no jueguen un par de goleadores juntos. Pensé lo mismo acá, por qué no pueden jugar Morelo y Rodallega juntos. Tienen un corte diferente, son goleadores”, dijo al VBar.

Finalizado el compromiso en Bogotá, Bedoya dijo en rueda de prensa que buscó cambiar el 'chip' del equipo en el factor emocional. Este lunes, explicó como fue su primera aproximación al plantel tras la salida de Jarold Rivera del cargo tras una serie de malos resultados que dejaron su clasificación pendiendo de un hilo a falta de pocos puntos por disputar.



“Fue más el tema emocional. Tuve el sábado para entrenar, medio hice un posicionamiento táctico jugando con Morelo y Rodallega, creo que con ellos se aseguran goles. Pero más que eso es el tema emocional. Que los muchachos entiendan que esta institución quiere clasificar, que entiendan dónde están, que al ser fútbol debemos disfrutar y tratar de jugar como se debe. Me quiero tirar de frente por esto y quería saber si los jugadores querían hacerlo y recibí respuestas positivas. Era eso, que ellos quisieran y tuvieran la posibilidad de jugar como se debe, como si fuera una final y fue así. Si ustedes miran la nómina es una gran nómina, hay buenos jugadores. Hay demasiadas solicitudes de técnicos queriendo llegar porque saben de la nómina que se tiene y porque no llegarán a un equipo que necesite traer demasiado jugadores”, dijo el entrenador actual de Santa Fe.

Por último, reveló que no piensa en el futuro pues la decisión de la continuidad no depende de él, sin embargo, reafirmó su compromiso en los partidos que le quedan a cargo de Independiente Santa Fe en este semestre.



"Me dijeron: ‘Dirija estos tres partidos’. Y estoy pensando en ello: ganarle a Once Caldas y listo que se venga lo que se tenga que venir. Dios lo pone a uno en lugares y uno debe estar ahí basado en la voluntad que quiera. No he pensando en otra cosa diferente a estar acá. Vamos a ver qué va a pasar, pero lo más importante para mí es ganar este miércoles y que el equipo pueda estar en finales.… De la noche a la mañana me cambió esto, pero sí acepté venir es porque me gusta Independiente Santa Fe”.