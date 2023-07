Gamero no se esconde ante la renovación: intención de seguir en Millos

Alberto Gamero llegó a Millonarios en el 2020, iniciando un proceso a largo plazo para consolidar no solo los juveniles que ya han salido, sino buscar títulos. De a poco, las cosas se le han dado luego de un tiempo largo de trabajo.



Como campeón de Liga y Copa actual, la obligación del entrenador a cargo de Millonarios, es de mejorar el nivel de sus dirigidos, apuntándole a repetir los objetivos en el segundo semestre. Mientras tanto, se habla que el entrenador azul terminará contrato a fin de año.



Pese a esto, la intención de las dos partes es de continuar, sin afán y llegar a un acuerdo en el transcurso de este año. En rueda de prensa, Alberto Gamero se refirió a los diálogos que ha sostenido con los directivos, para hacer la extensión de contrato, con el deseo de seguir al frente de los embajadores.



Renovación de contrato: siempre lo he dicho, si tuviera desespero me acercaría a los directivos como ellos se han acercado a mí. Estoy feliz, tranquilo cuando las cosas salen y uno se siente cómodo en un lugar, no hay desespero. La afición debe entender que la junta directiva si me está acosando, apurando (risas), ellos quieren, yo quiero. Hemos tenido diálogos y comunicación. Estoy feliz y espero que este semestre sea de felicidad y tranquilidad.



Antes del título estaba feliz, ahora lo estoy igual. No me desespero con eso, pero tengo toda la intención y voluntad de que quieran renovar conmigo, tener la opción de seguir en Millonarios.