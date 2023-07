¿Cambiará el formato de la Liga? Esto dicen desde la Dimayor

El formato de la Liga BetPlay Dimayor ha generado múltiples debates en el entorno del fútbol colombiano. A favor y en contra, pues los cuadrangulares han generado emoción para los aficionados, aumentando la tensión sobre el remate del certamen. Sin embargo, también están los que rechazan esto.



Y es que se remiten a las participaciones internacionales de los clubes colombianos, que, en los años recientes, no han sido los mejores. Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, ha planteado en varias ocasiones las otras opciones a analizar entre los clubes participantes.



En entrevista con ESPN F90, el presidente de la entidad se refirió a las opciones de ver un cambio de formato, las discusiones por los derechos de televisión y el tema del descenso.



Repartición de los derechos de televisión: acá hay una mezcla de todo, hay clubes clase A y clase B. ahí se reparten los recursos de forma diferente, en cuanto a derechos de televisión se reparten igual. Solo con la diferencia anterior, pero definitivamente se reparte igual entre todos los que estén categorizados. Es verdad que el rendimiento deportivo juega un tema importante, creo que es justo dentro de los que estén mejor calificados, ellos tendrían derecho a más ingresos.



Para esto, necesitamos más ingresos para que todos los clubes se vean beneficiados y no solo unos pocos. Es que crezca la ‘torta’ y trabajamos en eso. Seguramente plantearemos algo para repartirlo de otra manera, reconociendo los derechos que ya tienen los 36 clubes participantes.



Tema del descenso: se sigue planteando, una opinión mía es que la mejor opción es el descenso directo sin promedio, pero no es fácil. Hay clubes históricos que pueden tener malas temporadas y eso a cualquiera le puede pasar. Eso ha pasado. Es una forma de protegerlos y en muchas ligas el descenso es directo. Eso sería interesante desde lo competitivo y obligarían a los clubes a llevar un proceso serio. Eso deben definirlo los 36 clubes con tiempo de anticipación, según los estatutos.



Opción de cambiar el sistema del campeonato: si hay interés, acabamos de crear una comisión deportiva y trabajará en esos temas. Haremos un análisis juicioso, con comparaciones de otras ligas y qué es lo mejor para la Liga desde lo competitivo. Desde el punto de vista financiero, no cambia hoy. Si podemos tener una recuperación financiera, tener un planteamiento a un año y tener más ingresos, tendremos ese debate.



Ya está sobre la mesa y lo he planteado. Hay clubes que dicen que hay que analizarlo. Es trabajar durante un buen periodo de tiempo, para ofrecer más alternativas.