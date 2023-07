¿Millonarios contará con Daniel Ruiz? Esto dijo Alberto Gamero

Daniel Ruiz continúa a la espera de definir qué pasará con su futuro, pues en Santos no se le han dado las cosas durante el primer semestre, pese a mostrar destellos de calidad. El bogotano no ha contado con la cantidad de minutos deseada, teniendo en cuenta que ese es uno de los ítems que acordaron Millonarios y Santos para su transferencia definitiva.



Desde hace varias semanas se habla de su posible regreso, ante el cambio de entrenador del peixe y de lo que definan las directivas con el colombiano. Incluso, llegaron a decirse versiones que vinculaban su nombre con Atlético Nacional, lo cual fue descartado ante la opción de volver a Millonarios.



Los embajadores han sido de los clubes que poco o nada han movido el mercado de fichajes, a la espera de consolidar más jugadores de su cantera, pero con la intención de aumentar la competitividad de su plantilla. Gamero ya lo dijo, confía plenamente en lo que tiene para afrontar la defensa del título de Liga.



En la rueda de prensa previa al duelo contra Deportivo Pereira, al entrenador embajador se le indagó por la eventual llegada de Ruiz, dejándola abierta, pero esperando que ocurre en los próximos días, atada a ciertos condicionantes “lo de Daniel está quieto porque tiene contrato con Santos, pueda que no esté jugando. No he tenido la noticia que venga, si Santos lo presta acá o a otro lado, porque disponen de él, tiene contrato con ellos hasta diciembre. No he tenido comunicación, con Daniel hablé hace unos 20 días, pero de otros temas. Ustedes saben que la otra semana se cierran inscripciones y será esperar toda esta semana para ver que se hace".