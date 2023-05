Gamero no pondrá trabas: jugador de Millonarios iría a Mundial Sub-20

Millonarios en las últimas horas confirmó que Óscar Cortés no estará en el Mundial Sub-20 de Argentina. El club en su comunicado aseguró que el jugador no irá a ese torneo ya que es una pieza clave para conseguir los objetivos del presente semestre.



Sin embargo, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, reconoció que no habría problema en prestar a otro jugador del equipo albiazul para el Mundial juvenil en suelo argentino.



En diálogo en Antena 2, el técnico confirmó que el no préstamo de Cortés se da principalmente a que es un jugador crucial para el funcionamiento del equipo.

Eso sí, en caso de que el seleccionado tricolor requiera del servicio del lateral Samuel Asprilla, Gamero reconoció que "no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes", esto en caso de que el carrilero sea convocado.



Además, Gamero señaló que tuvo una charla con Cortés en donde le dijo: "Decida y siéntase tranquilo con la decisión que va a tomar", sabiendo que el DT no se iba a a oponer a su marcha al Mundial Sub-20.



Cabe señalar que el hecho de que Cortés no vaya al Mundial, no significa que otro jugador no vaya al Mundial dado que el club azul es actualmente uno de los equipos del fútbol colombiano con mayores promesas.