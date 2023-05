Messi desata malestar en la directiva de PSG tras su viaje a Arabia

Lionel Messi fue visto en las últimas horas en Arabia Saudita para estar presente en un compromiso comercial ya que el argentino es embajador del país de medio oriente.



Sin embargo, este acto del jugador ha generado gran malestar en el PSG según informó ‘L’Equipe’ este martes, ya que el equipo tenía programado entrenamiento para este lunes, una sesión a la cual no asistió.



En principio, los jugadores del cuadro parisino iban a tener dos días de descanso si ganaban a Lorient, pero tras la dura caída en condición de local, Christophe Galtier cambió los planes y decidió hacer trabajar al equipo al día siguiente.

No obstante, para el cambio de planes del entrenador, Messi ya estaba por fuera de Francia por lo que era imposible que estuviese en la sesión.



De igual manera, el medio francés mencionó que el delantero argentino ya había cancelado el viaje dos veces y que no había oportunidad de aplazarlo una vez más.



Sin embargo, en la cúpula del PSG no habría caído bien la ausencia de Messi y parece que su renovación cada vez parece más alejada y episodios como estos han deteriorado la relación entre ambas partes.



Cabe señalar que Messi tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio y por el momento su destino no pasaría por la Liga Francesa ya que Barcelona y otros clubes están interesados en su fichaje.