¿Teme el hincha azul? 'Quiero ir al exterior pero hay que ser campeón'

Millonarios apunta, después de dos años, a un título que le ha sido esquivo. No solo para coronar las buenas campañas de una generación joven o por el gran trabajo que hace Alberto Gamero con una nómina sin la suficiente inversión, sino porque varias de las 'joyas' ya apuntan a dejar el club.

Y uno de ellos podría ser Andrés Llinás, quien recientemente anunció su cambio de agente por una firma de Londres, que tiene en su protafolio a jugadores como Jack Grealish, última gran adquisición del Manchester City.



En charla con Primer Toque de Win Sports, confesó sus ambiciones: "Hablamos varios meses con distintas agencias. Tomamos la decisión de ICM Stellar Sports. Quiero jugar en el fútbol del exterior, pero primero hay que salir campeón y hacer las cosas bien. También hay que esperar una oferta buena para Millonarios y para mí", explicó.



En esa meta del título, un ajuste en esta temporada ha sido, en su opinión, fundamental: "Álvaro Montero nos ha brindado muchas cosas importantes. Tiene mucha calidad y experiencia. Es muy importante para Millonarios, nos da mucha confianza en los entrenamientos y en los partidos. Eso es importante para los centrales. Es un líder que siempre está muy despierto y nos mantiene atentos".



El jugador habló de sus inicios y de la progresión de su carrera: "Mis papás desde siempre me apoyaron. De pequeño me tocó cambiar de colegio para seguir con el fútbol. Hay momentos duros en los que uno no sabe si es el momento de dar un paso al costado. Fueron muchos años en los que no tuve muchas oportunidades, pero llegó el momento y demostré para qué estaba. El covid-19 me abrió puertas. Me gané la confianza del entrenador", afirmó. Tomen nota los chicos que creen que solo con el talento alcanza.



"Yo tenía 17 años y me tocó de compañero de habitación a Fabián Vargas. El cambio se dio por él y fue muy impactante. Yo no esperaba jugar en ese partido. Yo estaba en Selección Bogotá, llegué el lunes y el miércoles me llamaron. Ese debut es cuando uno siente más presión", concluyó.