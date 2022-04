Millonarios y su viacrucis por la lateral derecha: ¿qué opciones hay?

Ante la más que probable salida de Andrés Felipe Román a mitad de año, Alberto Gamero tiene un gran problema: ¿cómo reemplazar por la derecha a uno de los mejores laterales del fútbol colombiano?

La solución a mediano/largo plazo es más sencilla, o por lo menos eso se supondría. Con el mercado de fichajes de mitad de año o en últimas el de finales, la directiva tendrá que salir a buscar una opción firme y contundente para el once titular. Un jugador del nivel de Román, ya con proceso en Selección Colombia, no se puede reemplazar con cualquier jugador.



Con lo anterior sobre la mesa, el verdadero problema de Gamero está en el presente pues debe reemplazar al bogotano de 26 años con lo que tiene en la plantilla y por supuesto la cantera, aquella que tantas soluciones le ha dado durante estos años.



El reemplazo natural de Román es Elvis Perlaza, experimentado jugador en el que el estratega samario confía demasiado. El lío está en que su nivel a día de hoy es bastante flojo, tanto a nivel ofensivo como defensivo.



Por otro lado aparece Ricardo Rosales, canterano que viene sumando presencias desde el 2021 y que parece le ha llegado la hora de empezar a figurar. Esta temporada suma ya 247 minutos, producto de tres titularidades y dos ingresos desde el banco. Aunque no ha desentonado, su presencia en la titular no deja de ser una apuesta por juventud e inexperiencia.



También está Samuel Bello, otro chico de las categorías menores que fue acercado por orden estricta de Gamero y viene de jugar la Copa Libertadores Sub20 con el equipo juvenil embajador. Si Rosales es una apuesta, Bello ni se diga. Ambos son opciones a futuro, no para el momento actual de Liga y los cuadrangulares.



De Perlaza y Rosales saldrá el llamado a suplir a Román. Tarea para nada sencilla...