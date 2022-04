¿Le interesa a Gamero el puesto de DT de Colombia? Certera respuesta

Hay una diferencia sideral entre ofrecerse a un cargo y responder con honestidad cuando le hacen una pregunta que puede ser muy comprometedora, a días del anuncio oficial de la salida de Reinaldo Rueda de la Selección Colombia.

Una vez confirmada la vacante, muchos han mostrado su interés en llegar al cargo. De hecho, según Ramón Jesurún, presidente de la Fededútbol (FCF), hay "30 mil llamadas" desde que se abrió la convocatoria.



Por las dudas, en ese teléfono del directivo no hay llamadas recibidas o perdidas de Alberto Gamero, quien respondió con mucha sinceridad cuando le preguntaron si a él le interesaría reemplazar a Rueda.



"Yo todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momento de Él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande", empezó diciendo, en rueda de prensa de su actual equipo, Millonarios.



Pero ojo al detalle: "No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no".



Hay quien cree que ya después de Rueda la opción del técnico nacional es poco probable, por no decir imposible. Pero Gamero sabe que la única carta que puede jugarse es el trabajo. Después, todo lo logra la paciente espera.