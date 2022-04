Alberto Gamero trazó objetivos claros: ‘queremos ser cabeza de grupo’

Millonarios vive un gran momento en la Liga BetPlay pese a la derrota en el Hernán Ramírez Villegas en manos del Deportivo Pereira. Los embajadores ya clasificaron a los cuadrangulares finales ocupando el tercer puesto de la tabla con 32 unidades. El objetivo sin duda alguna, es conseguir la primera o segunda casilla para asegurar ser cabeza de grupo en la siguiente ronda.

Los blanquiazules también están por debutar ante Jaguares de Córdoba en los octavos de final de la Copa BetPlay, y Alberto Gamero se refirió a lo que será este enfrentamiento. Millonarios tendrá dos partidos como local para volver a la senda de la victoria.

Sobre el departamento médico, Gamero mantuvo que son tres jugadores los que no se entrenan con el grupo, ‘a Perlaza le faltan todavía tres o cuatro semanas. A Román le queda recuperación y su tiempo no lo han estipulado. El caso de Juan Camilo García, que venía con una pequeña de un entrenamiento y ya nos lo entregaron. De resto no hay jugadores lesionados y Klíver Moreno ya está haciendo trabajos con nosotros’.

Trazó objetivos, ‘nosotros no estamos rotando. Valencia sí faltó en Pereira, pero la mayoría jugaron. Tal vez sí tuvieron menos minutos, pero yo ya les he dicho que ya estamos clasificados. Estamos peleando y tenemos el objetivo de ser primeros o segundos para ser cabeza de grupo en los cuadrangulares. Estamos convencidos de que vamos a hacer el mayor puntaje en estos 12 puntos que faltan. Queremos sumar en la reclasificación, porque es la primera vía para la clasificación a una copa internacional’.

La puntería ha sido un problema grande en Millonarios, y Alberto Gamero se refirió a esta carencia del equipo embajador, ‘yo les digo a los jugadores que a nosotros nos piden el fútbol moderno, que es de atacar y defender. Ayer vimos en el Liverpool a Mané, Salah y Díaz atacando y defendiendo’.

Añadió que, ‘se viene haciendo trabajo con los psicólogos para los delanteros. La idea es que tengan tranquilidad a la hora de definir’. Durante las fechas, Millonarios demuestra un buen juego colectivo, e individual, peor llegando al último tramo, la definición no los ha acompañado.

Por último, habló del interés por la Selección Colombia, ‘yo todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momentos de él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande. No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no’.