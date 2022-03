Primera C: ¿de la especulación a la realidad en Colombia?

El jueves 17 de marzo, en las horas de la tarde, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en cabeza del presidente Ramón Jesurún y el vicepresidente Álvaro González Álzate, confirmaron el acercamiento de algo de lo cual se ha hablado mucho en Colombia por varios años: la inclusión de la Primera C en el país.

Una decisión necesaria para impulsar a jóvenes talentos de cada departamento de la nación en busca de perseguir el sueño de ser profesionales. Durante la Asamblea Ordinaria, González Álzate calificó a esta nueva división como algo necesario en el fútbol colombiano.

El primer acercamiento para iniciar la tercera división del fútbol colombiano pasaría por el campeón del torneo aficionado, Difútbol. Así las cosas, la idea de Jesurún y González Álzate es que el equipo que alce el trofeo sea invitado desde el año 2023 a la segunda división.

Todavía no se ha aclarado qué clubes conformarían dicha categoría C en el país, pero se espera que haya ascenso y descenso de la Primera C a la B y de la B a la C respectivamente.

En el inicio del 2021, también se especuló con hacer realidad la Primera C en Colombia. De hecho, iba a iniciar de la misma manera como se plantea para el 2022 y 2023, con el campeón del torneo aficionado como invitado a la segunda división, pero esto infortunadamente no sucedió así.

Uno de los máximos referentes en el fútbol aficionado en Colombia es el antioqueño Jesús Alberto Ramírez, quien ha participado en más de 55 títulos nacionales para su región. Ramírez apoyó la decisión, puesto que será muy beneficioso para el fútbol profesional, gracias a que el deporte podrá llegar a ciudades más vulnerables y con ello se puede dar a conocer todo el talento que el país tiene que ofrecer en una disciplina como el fútbol.

Aunque todo es una planeación de parte de los altos mandos de la FCF, al parecer los temas andan fluyendo bien y parece que todo podrá ser una realidad una vez se ultimen detalles en la próxima asamblea del ente que se llevará a cabo en abril del presente año.

Lo que se veía hace años como especulación, podrá ser cierta en el 2022, a corto plazo con la participación del campeón del fútbol aficionado en la B, y posteriormente, pensar a largo plazo creando una liga seria con ascensos y descensos.