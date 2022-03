Giovanni Moreno, a prueba con Nacional: ‘debo estar adaptándome’

Con mucha expectativa llegó Giovanni Moreno al Atlético Nacional para emprender su segunda etapa. El atacante confesó en rueda de prensa contra Deportivo Cali que se apresuró en entrar a la competencia, teniendo en cuenta su rendimiento y lo que espera este semestre donde solo queda por disputar la Liga, el segoviano sabe que debe marcar diferencia cada vez que lo tengan en cuenta.

"La idea es llegar bien para el equipo, para lo que me necesiten y para lo que viene. Me apresuré mucho para estar, pero estamos confiados con el equipo, el balance se debe hacer a final de temporada. Mi contrato depende de lo que pase este semestre, está por esta temporada y pensando en lo que pase, veremos qué podremos revisar", señaló.



En cuanto al próximo rival, Giovanni comentó que "Cali es un equipo que no está haciendo un buen torneo, pero no deja de ser el campeón de la Liga. Es un equipo difícil, fuerte, tenemos partidos claves por delante. Como lo dije alguna vez, no es como se comienza, sino como se termina".



Sobre su función en el campo, Moreno explicó que "siempre he estado acompañado de un punta, con Alejandro (Restrepo) me sentí cómodo jugando de '9'. Pero mi posición natural es ser media punta, hay muchos jugadores en esa posición y podría ser más influyente en ataque. Pero dependiendo del rival y lo que el juego pida".



Además, "constantemente me debo estar adaptando, no solo acá, en China, en cualquier parte. El fútbol va evolucionado, es bueno poder entrenarse y estar preparados para los cambios, estamos enfocados en una idea de juego, un sistema".



Finalmente, habló acerca de su ausencia en duelos clave como contra Olimpia en el Atanasio y frente al DIM en el clásico antioqueño. "Sobre los dos partidos, contra Olimpia y Medellín, me sentí triste por no estar, no estaba pleno para competir después del golpe en Bucaramanga. Lo más difícil de regresar, no me he puesto a pensar en eso, disfruto de estar en casa, jugar en Nacional y poniéndome a punto".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8