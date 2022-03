Hernán Darío Herrera: ‘todavía falta mucho por mejorar y por trabajar’

Atlético Nacional celebró su séptimo triunfo en la Liga I-2022, tras vencer 3-1 a Jaguares de Córdoba, en juego de la fecha 11. Los verdolagas fueron de mayor a menor, pero les alcanzó para quedarse con los tres puntos contra un rival que no les dio mucha resistencia. Al final del partido, el técnico encargado Hernán Darío Herrera habló sobre lo que le gustó del equipo y lo que falta para llegar a la versión que tanto quiere.



“Quiero felicitar a la terna arbitral, que fue muy buena y a nuestra hinchada, valoramos por lo que hicieron por nosotros, me siento contento de dirigirlo. Los cambios fueron oportunos, los que entraron lo hicieron muy bien y vemos que tenemos jugadores que nos pueden aportar”, remarcó.

Además, “me siento muy contento con este grupo, se está soltando poco a poco. El primer tiempo fue excelente, jugando en campo contrario. En el segundo tiempo aflojamos un poco, Jaguares se nos vino, pero logramos controlarlos. Todavía falta mucho por mejorar y por trabajar, nosotros debemos llegar al equipo ideal en los cuadrangulares, pero creo que, con este trabajo, vamos a llegar fuertes, para evitar pasar sustos. En estos momentos soy el encargado del equipo”.



En cuanto a la lesión de Felipe Aguilar y la labor de Nelson Palacio como lateral derecho, Herrera comentó que “lo de Felipe Aguilar, esperamos el diagnóstico de los médicos, ellos lo están manejando, mañana (viernes) le harán una radiografía para determinar su lesión. A Nelson Palacio lo conozco desde las divisiones menores, lo hizo muy bien, hay que pulirlo para tener esa alternativa como lateral derecho”.



El estratega está encantado con el nivel de Sebastián Gómez, le da confianza y considera que en los partidos como local, va a ser su volante de marca neto. “Sebastián Gómez es mi soporte en el medio, cuando tenga a (Alexander) Mejía, dependiendo del rival miraré si juego con un doble ‘5’. Pero creo que de local me lo jugaré con un solo volante, porque tenemos que ganar. Me falta más trabajo para que el equipo se parezca a lo que quiero”.



Sobre el ánimo del grupo, Hernán Darío destacó que “recibí a un equipo alicaído de la eliminación, ahora veo un equipo con mucha dinámica, la idea es que sea un equipo corto, hay que mejorar las contras de los rivales, los pelotazos. Me siento muy contento por lo que está mostrando el equipo, en el primer tiempo fue dominio de Nacional, solo me llegaron una vez. En el segundo tiempo, nos llegaron solo dos veces”.



Analizando el desempeño de los delanteros, en el que Jefferson Duque no marcó y Ruyery Blanco ayudó en los dos goles para lograr la victoria, Herrera expresó que “tengo que respetar a Jefferson Duque, es el goleador de Atlético Nacional, eso no nos podemos olvidar. Hay que recuperar su memoria para anotar, debemos llegar con una mayor cantidad al área rival. Estamos trabajando en materia ofensiva para acomodarnos a los jugadores que tenemos. A un goleador no lo puedo sacar y uno no sabe en qué momento pueda marcar. A Ruyery (Blanco) lo felicité por el gol, esta es una competencia leal y esperemos quien está mejor para elegir quién pueda jugar”.



El estratega también habló sobre el desempeño de Aldair Quintana quien regresaba como titular en el arco de Nacional en condición de local, por primera vez en este 2022. “Felicito a la hinchada por el respaldo en este partido a Aldair (Quintana), estábamos castigándolo a un gran arquero y debo defender el patrimonio de la institución y Aldair es patrimonio de la institución, debemos levantar el ánimo de lo nuestro, vamos a ayudarle. El grupo está unido y fuerte porque lo hemos apoyado. En cualquier momento usaré el doble ‘9’, aunque me gusta jugar más con extremos”.



Finalmente, habló sobre el planteamiento posicional del equipo y qué variantes pensaría realizar. “La estructura la puedo cambiar en cualquier momento, en este partido pensaba en jugar con tres



defensas y con Giovanni Moreno, pero venía de ganar el clásico con otra forma. Dependiendo del rival, podré cambiar la estructura de juego, de ahora en adelante iré pensando en jugar con variaciones”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8