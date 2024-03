América tendrá reencuentro con Fortaleza: obligados a ganar

América de Cali regresó a la victoria en Liga BetPlay 2024 y luego de salir del bache ante Alianza en el Pascual Guerrero, ahora, el equipo de César Farías tendrá el reto de seguir ganando, pero esta vez contra Fortaleza en El Campín, por la fecha 12.





Acabar con una seguidilla de siete partidos sin ganar, el equipo escarlata llega con confianza a territorio bogotano, ciudad donde oficiará de local, pues en la capital tiene una buena cantidad de aficionados y se espera más de 12 mil espectadores, por lo que será un plus para los caleños.



Sin embargo, América no se deberá confiar, pues al frente tendrá a Fortaleza, quien, pese a que no ha vuelto a tener buenos resultados, su juego siempre es una amenaza. Además, los ‘Amix’ han publicitado el juego como ‘el reencuentro’, pues ambos se enfrentaron en la B y ahora vivirán un choque en la máxima división tras varios años sin jugar.



Ante esta situación, los escarlatas deberán ir con total desconfianza, debido a que los bogotanos esperan también una victoria y así tener la oportunidad de alejarse del descenso, así que ambos tienen el mismo objetivo de vencer, por lo que no será fácil para los de Farías.



Para este partido, América no podrá contar con Adrián Ramos, quien en la semana estuvo en el departamento médico tras un trauma de cápsula articular de su rodilla derecha, mientras que tampoco Farías tendrá disponible a Andrés Mosquera, Alexis Zapata, Jader Quiñones y Andrés Sarmiento.



Con respecto al historial, la última vez que se enfrentaron ambos fue en el 2015, en partido de la segunda división, en el que los bogotanos ganaron en la capital 3-1, así que no es fácil Fortaleza para América.



Alineación probable América

Joel Graterol; Nilson Castrillón, Daniel Bocanegra, Jeisson Palacios, Edwin Velasco; Josen Escobar, Óscar Hernández, Edwin Cardona, Cristian Barrios, Rodrigo Holgado, Edwar López.



Fortaleza vs América

Día: domingo 17 de marzo

Hora: 6:20 p.m.

Árbitro: Jorge Duarte

TV: Win Sports+