Se fue el último invicto de Liga: Equidad fue goleado por Bucaramanga

La Equidad llegó con la ilusión de conseguir un buen resultado en el estadio Alfonso López que lo mantuviera como único invicto de la Liga BetPlay 2024-I, pero al frente se estuvo un Atlético Bucaramanga que le terminó pasando por encima al golearlos 4-0.

Los aseguradores a lo largo del campeonato habían mantenido un nivel estable en la zona defensiva y que les permitió obtener victorias y empates positivos, pero los leopardos también de buena temporada, dejaron clara su efectividad.



A los cinco minutos, los dirigidos por Rafael Dudamel pusieron sus condiciones y marcaron a través de Joider Micolta, quien tuvo la oportunidad de rematar con la derecha desde y la puso hacia abajo del arquero Ortega, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0 de los locales.



Los bogotanos intentaron sacudirse, pero se vieron bastante sorprendidos por Bucaramanga y no reaccionaron de la mejor manera, así que el segundo gol llegó sobre el minuto 22 y Daniel Mosquera fue el que definió esta vez para empezar a encaminar la victoria.





Con el resultado a su favor, Bucaramanga con inteligencia atacó y jugó un poco con la desesperación de Equidad, quienes no tuvieron una chance clara para poder descontar antes de terminar el primer tiempo.



Para el segundo tiempo los dirigidos por Alexis García iban en busca de la remontada, pero fueron nuevamente sorprendidos de entrada por Bucaramanga y la genialidad de Fabián Sambueza fue suficiente para asistir a Daniel Mosquera, quien marcó su doblete y de paso celebró la goleada 3-0 ante la visita.



A partir de allí, Bucaramanga gestionó el partido y no hubo acciones para alargar más el marcador, mientras que los aseguradores intentaron salir de ello, pero por más posesión e intentos de salir desde su arco, los espacios estaban cerrados y poco lograron hacer.



El partido continuó siendo defensivo para los leopardos y los intentos de quedar cerca al arco para Equidad terminó siendo escaso, mientras que también hubo poca progresión en el juego debido a faltas constantes, más que todo sobre los últimos 15 minutos.



Dudamel hizo modificaciones para dar descanso a algunas figuras y seguir cerrando el partido, pero Equidad finalmente no logró al menos llegar al descuento.



Pese a que la dinámica del juego bajó, Bucaramanga llegó a su cuarto gol en el minuto 89 y en un contragolpe, en la que el ingresado Jhon Córdoba se fue en velocidad y vio en el centro del área a Misael Martínez, quien definió de gran manera ante el arquero Washington Ortega.



Al final, fue victoria de Bucaramanga, quienes siguen en los ocho al llegar a 20 puntos, mientras que Equidad tiene buenos ahorros, pero quedó con 23 unidades.