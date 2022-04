Uribe y Giraldo no seguirían en Junior: ¿ilusión a Millonarios?

El 2022 inició con ilusión para los hinchas del Junior de Barranquilla y una enorme desilusión para la afición de Millonarios. Y es que los rojiblancos se habían quedado con dos piezas vitales del onceno azul: Fernando Uribe y Daniel Giraldo.



Aunque ambos futbolistas llegaron como estrellas del rentado local, con el pasar de los meses han sido relegados al banco de suplentes. Mientras Uribe sufre por problemas físicos, Giraldo no parece convencer del todo al entrenador Juan Cruz Real.



Todo esto, mientras el cuadro embajador suplió como pudo las bajas y actualmente está en el lote de primeros de la Liga.

Justamente sobre el futuro de los dos jugadores, el periodista Fabio Poveda reveló en el programa ‘Deportes Espectacular’ que la directiva del club les buscaría equipo para la próxima temporada, así como a otros integrantes de la actual plantilla.



“Hay dos jugadores que no van a continuar para el segundo semestre: Germán Mera y me dicen que Fabián Sambueza. No continuarán. Se les vence el contrato y no se los van a renovar”, explicó en un primer momento Poveda.



En cuanto a Giraldo y Uribe, hay un detalle. Ellos llegaron para el 2022 y tienen contrato por un año, razón por la que, según el periodista, “les van a respetar su contrato”. Ahora bien, de seguir con el flojo rendimiento, dejarían de ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico para la segunda parte del año.



Así pues, se plantean dos soluciones: “O se les busca equipo (cesión) o llegarían a un acuerdo para que no continuaran en el segundo semestre”.



“Están sobre la mira. Uribe, plagado de lesiones y este semestre ha jugado muy poco; Giraldo porque no ha rendido lo que se esperaba”, concluyó Poveda.



Con lo anterior sobre la mesa, Millonarios podría corregir errores del pasado y buscar el regreso de al menos uno de los dos. Uno para que potencie la mitad del campo, otro para que sea la cuota goleadora ante la evidente falta de definición.



