Asprilla regañó a Peña por provocación: 'Lo hago quedar en ridículo'

El que gana es el que goza pero, incluso en ese momento de euforia, habría que bajar un cambio y reflexionar sobre lo que pasa en la cancha.

Ese es el mensaje que le han dejado algunos veteranos a Jermein Peña, el zaguero del Junior de Barranquilla, campeón de Liga Betplay II 2023, quien contó qué le dijo a Brayan León.



“Él tenia que ir duro. Le dije que lo echaron de Junior por paquete, hasta la hinchada lo dice. Lo provoqué mucho, me amenazó mucho la hinchada de DIM pero acá estamos, campeones”, relató el defensor.



Ante eso, Faustino Asprilla reconoció su molestia: “Que goce ahora porque juega con estos peladitos. Ese muchacho me dice eso a mí, en Barraquilla, que me echaron del Junior por paquete, y viene la revancha en Medellín, le pego un baile, le tiro túnel, le digo: ‘Vení, quitámela’. Lo hago quedar en ridículo, ese muchacho debe tener sangre, le va a venir un tipo de esos, que no la va a saber ni parar”, dijo el ex jugador en 360 de ESPN Colombia.



En ese mismo sentido, Fabián Vargas, otro ex jugador que sabe lo que se vive dentro de la cancha, opinó: “El mensaje que le envió a León no es el indicado, me sentí muy triste de escuchar a un colega. En la cancha nos podemos decir ese tipo de cosas y quedan ahí, pero por qué tiene que salir a decírselo a la gente. Fue un irrespeto”.