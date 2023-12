Se reveló audio del VAR en gol anulado a Torres en Medellín vs Junior

Independiente Medellín perdió la gran final de Liga BetPlay 2023-II en el estadio Atanasio Girardot y pese a que estuvo a pocos minutos de ganar el título, al final el 2-1 alargó todo a los penaltis y allí se impuso el Junior 5-3.

Sin embargo, el partido también tuvo sus jugadas discutidas y una de ellas se dio en el primer tiempo cuando el juego iba 1-0 a favor del poderoso. Sobre el minuto 36 el capitán Daniel Torres aumentó el marcador a dos goles, pero el VAR llamó al árbitro Nicolás Gallo para analizar una mano del jugador y se determinó anular la ventaja.



Pese a que se veía un leve toque del brazo de Torres, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el audio del VAR y en la conversación se determinó que hubo una mano clara del capitán.



Esta fue la conversación del VAR con Nicolás Gallo:



Nicolás Gallo: Dale. Como estoy en el campo.

VAR: con la perdida

Nicolás Gallo: no sé si le pega en la mano

VAR: inicio del a PP, vamos a chequear desde la recuperación

Nicolás Gallo: interferencia

VAR: quiero ver una posible mano en ataque, lento, lento

VAR: ahí dame otro ángulo

VAR: esta es clara. Dame punto de contacto porque tengo posible mano en ataque

VAR: cuadro a cuadro. Mano en ataque en el inicio de la jugada. Voy a recomendar onfield review.

Nicolás Gallo: hermano, yo veo pecho, no veo mano. No sé.

Nicolás Gallo: parece que le pega en el hombro, debajo del brazo

VAR: Nicolás, mostraré punto de contacto

Nicolás Gallo: hay ángulo abierto y termina la jugada. Sigue Sigue. Ok, voy con tiro libre directo.

VAR: directo, tiro libre directo