Peña confesó pilatuna: 'le dije que lo sacaron de Junior por paquete'

El arte de la provocación ha escrito un nuevo capítulo en la final de la Liga Betplay II, que Junior de Barranquilla le ganó a Independiente Medellín en emocionante definición por penaltis.

¿El autor? El defensor Jermein Zidane Peña, quien reaccionó a los constantes chiflidos de los hinchas rojos con el efecto contrario:“Me chiflaban más a mí que a Didier que salió del Medellín. Solo miré al cielo y le dije a Dios que me diera fortaleza”, dijo.



“Yo me agrando cuando la gente me chifla, esa es la verdad. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano”, añadió.



Pero la perla de la noche fue durante su duelo con Brayan León, a quien le soltó una frase directo al corazón: “Él se tenía que parar duro. Yo le dije que lo sacaron de Junior por paquete. Eso no es nada, la hinchada lo dice. Yo lo provoqué mucho. Me amenazó mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estoy, somos campeones”, confesó Peña.



El regreso a casa se lo imagina tan intenso como la propia final: “Me llamó mi mamá, me dijo que estaba en Plaza del Parque y que allá todo se volvió loco. Yo quería eso. Quiero que me reciban con el carro de los bomberos en Santa Marta, con mi gente... El mensaje de mi camiseta es por mis mejores amigos, que desde niño siempre me apoyaron. Ellos estarían muy felices por mí. Sobre todo a uno que era hincha de Junior y me lo mataron. Lo recuerdo mucho y a su hija la quiero mucho. El viernes voy para Santa Marta".



Finalmente, el defensor confirmó que ya renovó su vínculo y se queda en Junior, más ahora que es campeón:

“Hay Jermein para rato. Gracias a Dios hace tres días firmé mi nuevo contrato. Tengo trabajo, mi hija no la estoy moviendo de lado a lado. La única manera para salir de acá es irme a Europa”, concluyó.