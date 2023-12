Conmovedor: Bacca rompió en llanto por su madre, en título de Junior

Junior realizó la heroica en el Atanasio Girardot, igualando la serie en los últimos minutos gracias a Vladimir Hernández, y saliendo campeón desde la tanda de penales frente a un estadio lleno por parte del equipo rival. Consiguiendo así la décima estrella y haciendo festejar a una ciudad como lo es Barranquilla.

Uno de los máximos artífices de esta décima estrella fue el capitán del equipo, Carlos Bacca, quien fue uno de los jugadores más determinantes de todo el semestre, siendo además el goleador de la Liga BetPlay.

Luego de la consagración del Junior, el capitán de los tiburones, Carlos Bacca, habló en zona mixta y no pudo contener las lágrimas luego de las críticas que recibió en el semestre pasado sobre su mal juego, y también sobre su madre que falleció en el 2021. Confesando que vivió momentos difíciles anteriormente.

“He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado, de pronto nadie sabe lo que he vivido. Me he venido acá por mi madre, que la he perdido, y me vine un poco tarde porque ella quería verme jugar en Junior. Pero sé que ella en el cielo está contenta, y esto es por ti mi vieja. Mi madre eso era lo que siempre me decía, que quería verme en Junior como campeón y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. Todo es gracias a Dios porque me ha dado la fuerza, he pasado por momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia lo saben, y sé que donde están lo están festejando porque no es fácil perder a alguien de la familia, y mi vieja era todo y era el centro, y hasta hoy derramo una lágrima por ella”, dijo el capitán del Junior en zona mixta luego de consagrarse campeón.

Así mismo Carlos Bacca festejó su segundo título con Junior, luego de también haber sido campeón en el 2011-II.