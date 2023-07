En Deportivo Cali dan por descartada la llegada de José Luis Chunga

José Luis Chunga era uno de los objetivos prioritarios para Deportivo Cali para este semestre. No obstante, el arquero ha llegado al club por discrepancias en el tema económico.



Pues bien, en las últimas horas Harold Losada, miembro de la junta directiva de Cali, habló con Caracol Radio y allí se refirió al tema Chunga, si llegarán más fichajes, el contrato de Luis Sandoval y la posible inversión al club de más de 60 millones de dólares.



“Sí, hubo un interés. Hicimos un acercamiento, pero económicamente no nos pudimos poner de acuerdo. Estamos convencidos que con los tres arqueros que tenemos vamos a suplir todas las necesidades”, mencionó Losada sobre Chunga.

Por su parte, confirmó que él fue quien aceptó el contrato de especial de Chino Sandoval: “Yo fui quién aceptó al chino. Yo me senté con él y le dije que era la oportunidad de su vida en un club grande. Él ha sido muy consciente de eso. Creo que no nos va a defraudar”.



Por su parte, habló de la posible inversión al club: “Nosotros tenemos que ir paso a paso. Tenemos este inversionista que nos ha ofrecido 40 millónes de dólares, más una inversión de 10 a 20 millónes para mejorar la infraestructura, a lo que ellos se harían propietarios por 80% de ese porcentaje del Cali. Vamos paso a paso, es un proceso lento y así mismo el otro viernes tendremos otra propuesta, Estamos escuchando y lo más importante es que la marca del Deportivo Cali está presente”.



Además, confirmó que la inversión sería de dos socios, uno colombiano y otro americano y detalló el paso a seguir si concreta la inversión: “De asociarnos tendríamos que hacer una sociedad anónima. Esa sociedad anónima tendría un valor y ellos serían dueños de 80% de ese valor. Nosotros quedaríamos dueños de un 20% de esa sociedad. Se nos valorizaría naturalmente frente a la inversión que van a hacer para mejorar todos los alrededores del estadio. Es un proyecto grande. Ojalá se pueda dar, pero es una decisión que tenemos que tomar todos los asambleístas”.



Finalmente, habló sobre la posibilidad de que lleguen más fichajes: “Hemos hecho un esfuerzo, a pesar de las dificultades económicas. Los jugadores que hemos traído han entendido la situación y nos han ayudado. Han facilitado poderlos traer y, además, con el plus de que mucho jugador ha llegado libre y con un potencial de reventa. Eso nos va a ayudar el día de mañana. Yo creo que en cada línea tenemos los refuerzos que son. Estamos contentos y optimistas. Con este equipo ya hay una banca, el técnico puede mirar hacia el banco y tiene de dónde escoger. En ese orden de ideas hay que abrigarlos, darles motivación y nuestra labor es cumplirles con sus respectivos salarios. Con base en eso creo que haremos un muy buen papel”.