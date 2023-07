Hugo Rodallega se confesó: Santa Fe y qué hará cuando llegue el retiro

Hugo Rodallega está a gusto en Independiente Santa Fe, pero no descuida su futuro y hasta ya evalúa el momento del retiro.



En charla con ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2 Radio, ‘Hugol’ confesó que “me he encariñado mucho con Santa Fe, con su hinchada y la institución”, y aseguró que busca aportarle mucho al equipo y al club.



“No sé si el retiro sea este o el otro año, porque el presidente quiere que firmemos un nuevo contrato, entonces me la están poniendo difícil (risas)”, añadió.



Sin embargo, Rodallega ya mira su vida después de jugar fútbol profesional, y reveló qué quiere hacer una vez termine su tiempo en las canchas.



“Me he estado preparando, y quiero prepararme, porque quiero ser un gran entrenador. Es una idea que tengo, quiero disfrutar y aportarle un poco de lo que aprendí al fútbol colombiano”.



Incluso, Rodallega habló del estilo que tendría como director técnico, y habló de su mayor ejemplo. “Mi equipo sería hábil, dinámico, agresivo y que proponga. Los equipos que salen a proponer son los que más chances tienen de ganar (…) A cada técnico he intentado sacarle algo de aprendizaje, pero me quedo con la filosofía de Roberto Martínez (actual DT de Portugal), a quien lo tuve en Wigan... es bastante ofensivo”, analizó.