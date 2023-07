Técnico de Crystal Palace se deshizo en elogios hacia Millonarios

Millonarios y Crystal Palace disputarán este miércoles un amistoso que se jugará en Chicago, Estados Unidos. Este juego será el segundo amistoso que disputan los Embajadores en suelo estadounidense luego del disputado ante Nacional en Florida.



Previo a este juego, el entrenador del cuadro de la Premier League, Roy Hodgson valoró la importancia del duelo y además elogió al vigente campeón del fútbol colombiano.



“Ellos (Millonarios) son uno de los grandes del fútbol colombiano. Si me pidieran nombrar equipos de Colombia, los nombraría a ellos porque han sido muy famosos a lo largo de los años”, indicó el estratega de 75 años.

Además, Hogdson reconoció que vieron varios vídeos para analizar la idea de juego de Alberto Gamero: “Enfrentaremos a un equipo con muy buenos jugadores, de gran calidad, y lo aprovecharemos mucho para dar el siguiente paso pensando en nuestro importante duelo del 12 de agosto, el primero de la temporada”.



Por último, mencionó que a lo largo del juego hará variantes, ya que se trata de un amistoso y no un juego por los puntos.



“Nos aseguraremos de que todos nuestros jugadores tengan tiempo de juego, de modo que cuando tengamos que elegir un once, no habrá nadie que no haya tenido algunos minutos contra un oponente de calidad, como Millonarios”, concluyó.