Russo no olvida a Colombia ni a Millonarios: 'me respetaron muchísimo'

Millonarios y Miguel Ángel Russo son una historia para siempre, más allá el título, del día a día, de las ausencias y los dolores.

De su mano, el azul consiguió la estrella número 15, en la inolvidable final contra Independiente Santa Fe, y además le ganó una Superliga a Atlético Nacional, otro de sus rivales históricos. Eso ya sería suficiente para alcanzar el rango de histórico, pero para el estratega la conexión fue mucho más allá.



Durante su estadía en Bogotá le fue diagnosticado un cáncer de próstata, que lo obligó a someterse a un difícil tratamiento de quimioterapia, que sin embargo no lo superó de sus obligaciones. En una delicada condición de salud dirigió las finales con valentía.



"Los colombianos y la gente de Millonarios me respetaron muchísimo. Ninguno hizo un comentario y mi estado era deplorable con las sesiones de quimioterapia", reveló en charla con el programa Líbero e TyC Sports, ahora como exitoso entrenador de Rosario Central.



"Yo también tomé la forma de ayudar a todos. Me dijeron para hacer un libro y son todas donaciones. A mí me ayuda mucho en la fase emocional porque uno vive ayudando y por el hecho del fútbol soy una figura visible. Quiero que la gente se dé cuenta que se puede”, concluyó.