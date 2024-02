Gamero: ‘No es fácil para mí salir y que me griten tantas cosas’

En Millonarios no quieren hablar de crisis, pero este martes el equipo bogotano completó su tercera derrota consecutiva en la Liga BetPlay I-2024, y tres juegos sin anotar gol, luego de perder 0-2 contra Once Caldas en el estadio El Campín, en partido de la 9ª jornada.



El técnico Alberto Gamero analizó la derrota, confesando que “hay mucha tristeza”, pues “no habíamos sufrido un bache de estos; pero hay que ser fuertes”.



“Hay un problema grande y es que no la metemos. Los goles (en contra) son jugadas aisladas. El penalti fue una imprudencia. Reproches no tengo. Hay que tranquilizar a los jugadores. Hicimos todo par ala menos empatar. Ahora es recibir las críticas y hacernos fuertes para revertir el momento”, comentó el entrenador albiazul.



En su balance, Gamero expresó: “Me van a tildar de terco, de loco, hasta de bruto. Pero la situación es que no metemos gol y creamos. Siempre salen figuras los arqueros. Algo está pasando, lo que encuentro es que no metemos un gol. Pero creamos las opciones. En estos 3 últimos partidos hemos tenido más de 20 remates. Los resultados son importantes para los técnicos, pero también el contexto del juego. Era para ganar el partido y no la metemos”.



“Me achanto mucho cuando el equipo no tiene reacción o no elabora. Pero la estructura es para buscar los partidos. Por perder 3 partidos y no hacer goles no voy a cambiar mi forma de jugar. El grupo se siente cómodo así. Seguiremos insistiendo”, añadió el DT samario.



Gamero habló además de la reacción de los hinchas de Millonarios, que reprocharon la derrota, algunos insultaron a jugadores y al técnico, y hasta cantaron “¡Movete Millos, movete; movete, dejá de joder!”.



“De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil salir y que me griten cosas. Es un momento duro. Si algo he tenido es que mi equipo respeta a la afición. Hoy salí dolido, mucho, pero lo vamos a revertir”, apuntó Gamero.